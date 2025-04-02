成大生科實驗室被爆環安致癌？校方澄清否認

飄散異味的實驗室與一般研究室沒有安全防護分隔。（讀者提供）

2025/04/02 06:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學力行校區生物科技教學大樓5樓，某間實驗室偶而會飄散異味，由於該實驗室為管制實驗室，外傳曾發生過疑似環境安全事件，該實驗室有3名研究生、助理，以及隔壁鄰近研究室2名助理研究員相繼發現罹癌治療，這之間有沒有相關連，外界不清楚，但是聞到怪味道讓師生心裡「怕怕的」！

對此，成功大學回應表示，生物科技教學大樓5樓共有5間實驗室。其中，1間為普通生物學實驗教學用的共同實驗室，4間為由教授管理且運作不會造成人類疾病的感染性生物材料及化學品的實驗室。

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成大表示，在過去5年內，這5間實驗室皆無造成環境安全衛生疑慮而必須通報的事故；也未有受聘勞工、研究助理、或兼具勞工身分的研究生，因職業暴露導致健康檢查發現異常，以致經醫師健康評估而需變更其作業場所、更換工作或縮短工作時間，並採取健康管理措施者。

據了解，該樓層研究室，這間實驗室貼上管制標示，平日可見研究生進出都必須戴口罩，疫情期間大家都戴口罩，沒有特別差異，現在沒有疫情，進出人員戴著特殊規格的口罩進出，更相當顯眼，可見實驗室平台仍在操作特殊化學物質。

據師生私下透露，以前這間實驗室飄散「臭臭的」異味，像似有機溶劑味道，而且門一打開，整個味道飄散出來，整樓都聞得到。3、4年前曾「發生過事情」，系院所有通報進行調查，疑似環境安全事件，校方進行改善，事後異味有消弭一些，但偶而仍會聞到怪味，迄今也沒人知道是什麼味道。不過，當時實驗室的3名研究生、助理，以及相鄰的一般研究室2名助理先後相繼發現罹患乳癌、肝癌，治療追蹤中，甚至其中1名助理流產。

這間實驗室被形容「X實驗室」，目前仍進行操作，可是有沒有定期檢查，符合環安規定要求，而且尚可見懷孕的助理研究人員進出，校方對於人員是否進行健康檢查，持續追蹤關懷，外界不清楚。

照理說，實驗室操作項目應該取得許可證照；師生擔心表示，「我們寧可相信學校不會『蓋牌』掩飾」，但是實驗室與一般研究室並沒有安全防護隔開，有沒有潛藏風險，實在讓人害怕環安事件重演。

成大力行校區生物科技教學大樓5樓偶而會飄散異味。（讀者提供）

實驗室貼管制標示生物安全第1等級（BSL-1），主要使用於操作已知不會造成人類疾病的感染性生物材料。（讀者提供）

會飄散異味的實驗室，有貼「毒性及關注化學物質運作場所」標示。（讀者提供）

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