生態滯洪兼具!高雄打造愛河綠境 施工區域曝光

高雄市水利局推動愛河河堤親水廊道計畫，將打造愛河綠境。（記者陳文嬋攝）

2025/04/01 23:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水利局推動愛河河堤親水廊道計畫，將改造左營、三民區交界明誠路至天祥二路段愛河沿岸，將1公里河廊綠帶，結合周邊8公頃綠地，打造生態兼具滯洪的愛河綠境，將於6月動工，預計明年底前完成。

愛河流經高雄市區是主要河川，美麗水岸風光聞名全台，其中三民、左營區交界明誠路至天祥二路段，因現行直立式堤岸，切斷左、右岸自然生態，且水綠廊道不連貫，水利局將投入2億元，推動愛河河堤親水廊道，調整沿線護岸高度，形成一大片草原，增加8成滯洪面積。

請繼續往下閱讀...

工程將新植74株喬木及26154株灌木，形成綠色廊帶，相當於1868平方公尺，增加綠覆率1140平方公尺，有助於淨化空氣，提升居住生活品質。

水利局也將保留密林區，進行水岸步道修繕，包括1條環狀步道、5條出入口步道、9條橫向串聯步道，並增加夜間照明設備，方便民眾行走步道，休閒運動更安全。

水利局針對園區內布里斯本公園，除保留既有大型喬木外，降挖草地1至2公尺，作為汛期滯洪空間，可增加滯洪量2500立方公尺，也將新設共融遊戲場，提供親子遊憩好去處。

工程也將全面整平水岸步道，讓機車退出人行道，打造帶狀人行空間；並拓寬裕誠、明誠路段水岸步道，加大人行空間，新增綠帶美化，讓民眾漫步欣賞美景。

此外，園區河岸自行車道將加強照明設備，現有南、北2座鋼構橋及1座木橋，將重新整理換新妝，並全面更換橋面板，讓民眾通行更安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法