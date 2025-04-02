不是念ㄈㄨˊ！ 他名字中帶「褔」卻念錯32年 正確讀音竟是......

網友近日在Threads上分享，自己的名字有「褔」字，從小到大都以為該字念「ㄈㄨˊ」，直到最近他才恍然大悟。（原PO授權使用）

2025/04/02 00:22

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕這個字你會念嗎？一位網友近日在Threads上分享，自己的名字有「褔」字，從小到大身邊的人都用「ㄈㄨˊ」叫他，自己也以為該字念「ㄈㄨˊ」，直到最近才知道，原來他名字中的「褔」要念「ㄈㄨˋ」。貼文曝光後意外引發熱議，大多數網友看不出「福」、「褔」差在哪裡，細看才知原來是部首不一樣！

一位姓名中帶「褔」字的網友，近日在Threads上PO出自己的身分證，「活了32年才發現，自己原來不是金ㄈㄨˊ，而是金ㄈㄨˋ！從小到大都被叫金福，卻因為辦攜碼才發現自己原來叫做金褔……想問這樣拜拜時都稱呼自己為金福，會不會讓神明找不到我？」

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該篇貼文隨即引起熱烈討論，大多數網友一開始都搞不太懂「福」、「褔」差在哪裡，還有人以為「ㄈㄨˋ」是「福」的多音字。不過仔細看就可以發現，「福」的部首為「示部」，原PO名字中「褔」，部首則為「衣部」。根據教育部「重編國語辭典修訂本」，「褔」字是「充滿」的動詞，也可以是計算衣物的單位。

網友紛紛表示，「真的看到眼花都分不出來兩個字哪裡不一樣」、「第一次知道這個字，一開始還看不懂你在打什麼，認真看才發現」、「看了好久才意識到差別在哪」、「我寧可相信是你爹給你取名時打錯字」、「有沒有可能是登記的時候寫錯」、「看這串推文久了，福都不福了，眼睛好花」。

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