兒童節禮物出包？螢光筆包裝「效期2024年」 學校回收換新

桃園中壢新街國小六年級的兒童節禮物，針對螢光筆包裝有效日期2024年11月30日，學校全面回收、換新。（記者李容萍攝）

2025/04/01 23:14

〔記者李容萍／桃園報導〕兒童節將至，桃園市按往例編列每名國小學生每人100元經費，由各校自行決定發送禮物內容，多數學校以票選方式讓學生選擇想要的兒童節禮物，有選出超商禮券、防護頭套、文具組、背包等禮物五花八門；中壢區新街國小六年級選購內含螢光筆的文具組為兒童節禮物，3月31日由各班導師轉發學生，不過，有學生家長今（1）日向市府教育局投訴，指該螢光筆卡片上的有效日期為2024年11月30日、明顯過期，學校立即連繫廠商處理。

家長今日在社群平台PO文，詢問「有人也拿到過期的嗎？」、「不是吃的就可以無所謂嗎？」、「要送禮物真的不要這麼隨便」，引起網友熱議。

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關於此次兒童節禮物中螢光筆標示效期衍生疑慮一事，新街國小校長王寵銘表示，經詢問廠商並檢視證明文件後，釐清為誤植日期，廠商第一時間表示歉意，也說明上開時間實際為製造日期，惟因包裝時誤植為有效日期，為維護學生權益，已提供相關證明並請學校協助更換正確標示的螢光筆。

王寵銘也說，學校已發說明通知單給家長並說明處理經過，今、明兩天將全面完成回收，廠商另將補送全新的螢光筆，爾後也將加強注意加強採購與驗收程序，避免發生類似情形。

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