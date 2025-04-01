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    黑鮪魚季正式開捕！中國軍演鬧場 漁民怒轟：公媽都生氣

    屏東黑鮪季的開端「第一鮪」，去年起新增4月1日後捕獲才算的新資格。（記者陳彥廷攝）

    屏東黑鮪季的開端「第一鮪」，去年起新增4月1日後捕獲才算的新資格。（記者陳彥廷攝）

    2025/04/01 23:07

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府公告今年「屏東黑鮪季」的「第一鮪」資格，捕獲期自今天起算，但對漁民來說，好不容易盼來的全年產業界盛事，卻突遭中國軍方無預警宣布戰備巡演鬧場，漁民氣炸怒批「清明節不回家掃墓，公媽都生氣！」。

    屏東黑鮪魚文化觀光季今年已是第25個年度，成為國家級品牌節慶活動，近幾年因應自然環境改變，融入漁村常民生活文化、導入地方信仰及在地特色美食，讓漁村文化精神與海洋資源永續發展，是南台灣首屈一指且具備地方人文產業的特色活動。

    黑鮪魚季多年下來，皆以捕獲「第一鮪」作為宣告整個季節的開端，東港區漁會將特別舉辦「第一鮪」拍賣會加強曝光，因此「第一鮪」的認定相當重要，而今年「第一鮪」資格包括捕獲的漁船須具備捕撈黑鮪魚資格、且捕獲海域及魚種為台灣沿近海的「北方黑鮪」並要綁上標籤證明、起鉤時為活魚、重量要在180公斤以上並以碎冰冷藏、捕獲時間、地點應立即通報東港漁業通訊電台，且要得最先返港，上述條件經專家驗魚通過才具備「第一鮪」資格。

    東港區漁會在去年新增4月1日後捕獲才算數的新規定，今年漁業署並因應去年黑鮪魚捕獲量超過配額，祭出標籤新制及鼓勵海上去腮的新制度，其中標籤不得捕回岸後才加補，出海前即領取；海上去腮則可增加保鮮度、減少入港重量及降低在岸際分切所產生的血污水，皆盼提昇整體黑鮪季的熱度及形象。

    不過，好端端的漁業活動，卻遭中國突然宣布軍演影響，引來漁民不滿，林姓漁民說，「第一鮪」的定義就是要搶快，但中國軍方卻又在作業區域軍演，恐嚇意味十足，且清明節不好好回家掃墓，「公媽都在罵不孝」。

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