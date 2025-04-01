中壢運動公園體育場用地孵蛋？ 桃市體育局曝最新進度

桃園市政府辦理總面積72.97公頃「中壢運動公園區段徵收工程」，於今年2月完工，地方關注大小巨蛋還蓋不蓋。 （記者李容萍攝）

2025/04/01 23:02

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府斥資近30億元辦理總面積72.97公頃「中壢運動公園區段徵收工程」今年初完工，針對體育區佔地9公頃，多位市議員質疑市府體育局至今未提出具體規劃，卻已開始辦理BOT促參前置作業，是否蓋大巨蛋也未知。對此，體育局今（1）日回應，此案將以競技運動場地為核心，規劃室內綜合運動館，將整體評估運動設施現況發展與供需、周邊交通運輸量能並考量民眾參與運動權利，配合市府區段徵收及滯洪池工程進度辦理園區規劃事宜。

市議員彭俊豪認為，中壢體育園區的孵蛋計畫，是桃園最受矚目的建設，可補足台北大小巨蛋落差量能的市場，賦予老城區再生的活力並帶動體育及文藝活動的發展。但是中壢巨蛋坐落於老城區，勢必要考慮對當地可能造成的影響。首先，是台北大小巨蛋一直困擾當地居民的震動問題，中壢巨蛋一旦孵蛋勢必對周圍交通產生不小衝擊，縱使未來將有綠線捷運G25、G26及部分公車路線可進行疏運，但整體捷運及公車路網並非完備，私人運具的使用在短期內恐還是大宗。

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市議員張曉昀表示，目前園區內應具備哪些體育項目與設施場館，都還在整理「調查問卷」的資料中，卻已經開始辦理BOT促參前置作業，有沒有「蓋大巨蛋」及「不蓋大巨蛋」2種版本的評估方向，體育局皆無法給出正面回應。若按照體育局興建巨蛋的規模約會在2萬至3萬人之間，未來巨蛋場館辦理大型賽事或演唱會，進、散場將成為交通一大考驗。

市議員謝美英也說，園區周邊雖有規劃捷運，現況是汽機車停車位都不夠，YouBike站點也需增設，否則會造成民眾交通困擾，她認為中壢蓋大巨蛋實在有難度，太小顆又沒意義，若是台中以北都沒有的「中型巨蛋」是可以考慮的選項。

對此，體育局長許彥輝表示，中壢體育園區屬大型開發計畫需審慎評估，現階段正彙整問卷調查資料，以利後續提出更精準的規畫藍圖。為強化投資效益與資源整合，體育局已啟動BOT促參前置作業，於去年11月完成發包，現正辦理可行性評估階段，並同步做交通影響評估，後續將依序辦理先期規畫及公告招商等事宜，預計今年6月完成可行性評估作業，另外交通改善規畫方面，預計今年9月完成；目前評估以「大型多功能運動場館」為主軸，包含容納演唱會與大型體育賽事的可能性，針對交通影響衝擊評估合宜場館規模建議，至於是否採行不同規模與形式的場館設計，將依可行性評估結果作出調整。

桃園市政府辦理總面積72.97公頃「中壢運動公園區段徵收工程」，於今年2月完工，地方關注大小巨蛋還蓋不蓋。 （記者李容萍攝）

桃園市議員彭俊豪（右）關注中壢運動公園體育場用地孵蛋計畫。（彭俊豪提供）

桃園市議員張曉昀（右）關注中壢運動公園體育場用地孵蛋計畫。（張曉昀提供）

桃園市議員謝美英（右）關注中壢運動公園體育場用地孵蛋計畫。（謝美英提供）

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