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    好康來了！彰化推毛小孩免費結紮+疫苗+登記 一次省1萬元

    今年彰化縣免費替犬貓進行結紮手術的活動共18場。（圖動防所提供）

    今年彰化縣免費替犬貓進行結紮手術的活動共18場。（圖動防所提供）

    2025/04/01 22:51

    〔記者張聰秋／彰化報導〕家中毛小孩結紮了嗎？坊間收費，大型犬一刀下去，動輒1萬元跑不掉！現在設籍彰化縣的飼主有福了，只要符合資格，並提前完成報名，就能一次免費完成結紮、注射狂犬病疫苗與寵物登記，一共18場，分區舉辦，機會難得。

    活動由天恩雅、新長庚、永勤等三家動物醫院承辦，首場已於3月28日在員林市登場，當天就有129隻毛孩完成絕育，民眾反應熱烈。彰化縣動物防疫所呼籲大家有需要就快報名，因為每場名額有限，額滿就沒了。

    只有設籍彰化縣、年滿18歲的民眾，或曾在彰化縣流浪狗中途之家認養犬貓者（需持絕育券），就可報名參加。動防所指出，結紮是解決流浪動物問題的根本辦法，不只減少不必要的繁殖，也能避免動物間打架、發情期的叫聲等行為，進一步降低人犬衝突，維護公共安全，一舉多得。

    除了結紮活動，動防所持續辦理「認養送嫁妝」方案，鼓勵大家以認養代替購買。只要認養彰化縣流浪狗中途之家內的犬貓，就能獲得價值約3900元的超值嫁妝包，內容包括多價疫苗、狂犬病疫苗、寵物晶片登記、牽繩、罐頭、摺疊碗、洗毛精，還有免費絕育手術！年滿18歲，且無違反動物保護法記錄，持身分證正本，就可以辦理免費認養，電話（04）8590638。

    接下來的免費結紮活動場次如下：

    4/12芳苑鄉博愛社區發展協會、4/26鹿港鎮體育館1樓北側辦公室、5/2田中鎮民活動中心、5/17彰化市生活藝文館、5/18秀水鄉老人文康中心2樓、7/19二林鎮文化教育園區、7/27秀水鄉老人文康中心2樓、8/2花壇鄉多元族群樂活館、8/16線西鄉田園藝廊、9/9田尾鄉打簾村活動中心、9/13埔鹽鄉永樂社區社會福利園區、9/26埤頭鄉圖書館、10/18和美鎮調解委員會、10/19福興鄉三和社區活動中心、11/1溪州老人活動中心、11/8北斗鎮公所1樓、11/15花壇鄉多元族群樂活館。

    彰化縣政府推出免費混種犬貓絕育三合一活動，分區舉辦，歡迎設籍彰化縣的飼主報名。（圖動防所提供）

    彰化縣政府推出免費混種犬貓絕育三合一活動，分區舉辦，歡迎設籍彰化縣的飼主報名。（圖動防所提供）

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