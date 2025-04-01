關心地方大小事!嘉義網路社團「東石之美」捐近800萬 還成輔具中心

余仁傑（右起）、黃碧貞及成峻協助運送醫療床到鄉親家中。（記者林宜樟攝）

2025/04/01 22:45

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣臉書地方社團「東石之美」，成立已有9年，社員網友高達9萬7000多名，社團管理員關心地方大小事，更從虛擬網路進行實體公益，6年多來代善心鄉親捐出787萬餘元善款，協助182件急難救助及喪葬費，而東石鄉人口老化，醫療床需求高，社團有如「輔具中心」，已為鄉親轉介超過百張醫療床，小鄉民做大善事，讓愛心延續，環境永續。

開貨車販售三絲捲的東石之美社長余仁傑、舞蹈老師副社長黃碧貞及特派員成峻，平時在社團張貼地方事、美景，三人發文頻繁，社團互動率高，文章按讚、留言數經常破百上千；2019年時，社團義賣社服做公益，開始有鄉親主動捐款，第一筆是退休前嘉義區漁會東石魚市場主任吳純裕所捐。

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余仁傑表示，社團不主動募款，常遇到鄉親拿紅包來「請幫助需要的人」，社團透過鄉親或村長得知，有東石鄉貧苦鄉親需急難救助或喪葬費，會前往確認狀況及捐款，再張貼照片資料在社團，或傳送手寫的支出項目給捐款鄉親。

捐款的鄉親說，善款交給東石之美，社團幹部沒有收行政費用，錢捐給誰也會告知，比起捐給大型機構，親近在地的社團更讓信任。

東石鄉老年人口比例約26%，人口老化嚴重，余仁傑說，近年來許多鄉親因長輩重病需求，而購買動輒上萬元的醫療床，但長輩常沒多久後過世，甚至剛買還沒用到就過世，完好或全新的醫療床丟棄很可惜，家屬因而捐出；他們透過網路張貼醫療床資料，有需求的民眾或社福機構就來洽詢。

余仁傑說，曾有一天運送5張床，也曾當搬運工搬床上下樓，經過上百次經驗，學到醫療床如何拆裝，也曾有家屬稱醫療床電費太高，想捐出，竟要他們將床上的長輩搬走放到木床，但長輩有褥瘡，若無適當安置，恐會更嚴重，後來轉介由社會局處理。

東石之美社團日前接獲長照中心請求，上月20日轉贈醫療床到蔡姓鄉民家中；蔡姓鄉民的妻子生病出院返家，他感謝東石之美送來醫療床，還重新整理清洗，協助放置在適當位置，教導如何正確使用，「就甘心」。

東石之美社長余仁傑（右起）、副社長黃碧貞及特派員成峻。（記者林宜樟攝）

余仁傑的小貨車經常運送醫療床。（記者林宜樟攝）

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