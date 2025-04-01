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    台南新市噪音車輛聯合稽查 2小時開罰38件

    台南善化警方分局與環保局、麻豆監理站及交通警察大隊組成聯合稽查小組，取締噪音車輛，2小時開罰38件。（警方提供）

    台南善化警方分局與環保局、麻豆監理站及交通警察大隊組成聯合稽查小組，取締噪音車輛，2小時開罰38件。（警方提供）

    2025/04/01 22:52

    〔記者劉婉君／台南報導〕噪音車輛擾人安寧，台南市善化警分局與麻豆監理站、交通警察大隊組成聯合稽查小組，今（1）晚在新市國小以口袋式進行強力稽查，2小時內就攔查各式車輛共計65輛，其中依違反道路交通管理處罰條例開罰的改裝車輛有38件，召回檢驗2輛。

    此次聯合稽查鎖定非法改裝、噪音擾人車輛，主動攔查檢驗，進行噪音檢測，針對排氣噪音超過標準的車輛，由環保局告發並限期改善；改裝車燈、裝設高音喇叭、機車未裝傳動蓋、排氣管改裝（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規行為，則由警察及監理單位開罰。

    善化警方表示，轄內去年經由「環境部噪音車檢舉網站」通報噪音車輛共計有228件，呼籲民眾一起「檢噪」，如果發現噪音車輛，可記錄車號、車種、發現時間、地點及妨害安寧事證或違規證據資料（影像、照片）等，透過網站線上檢舉，環保單位將依法通知到檢，共同維護生活環境安寧。

    台南善化警方分局與環保局、麻豆監理站及交通警察大隊組成聯合稽查小組，取締噪音車輛，2小時開罰38件。（警方提供）

    台南善化警方分局與環保局、麻豆監理站及交通警察大隊組成聯合稽查小組，取締噪音車輛，2小時開罰38件。（警方提供）

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