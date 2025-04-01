高雄用驅避劑驅鳥導致燕子傷亡 農業局長 : 是因為燕子滑倒

高雄農業局使用趨避劑驅鳥，造成燕子翅膀被黏住後摔落地面。（邱于軒提供）

2025/04/01 21:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為了驅鳥，高市農業局在林園的電纜線塗抹「驅避劑」，卻造成燕子翅膀被黏住後，摔落地面；對此，市議員邱于軒今天（1日）在議會詢問對策，新任新任農業局長姚志旺卻稱是「驅避劑」塗得太厚、太滑讓燕子滑倒，讓邱于軒差點笑場說:「燕子是被黏住，不是滑倒!」

每年候鳥遷徙，高雄市林園區有大量鳥類會停在電纜線上，尤其是文化街、東林西路口上方電纜線，出現遍地鳥屎，雨後還造成機車行駛時滑倒自摔。

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農業局和台電想出在電線套上保護套，塗抹特殊「驅避劑」驅趕鳥類，但完成後卻發生大量燕子羽毛被藥劑沾黏，而無法飛翔，摔落路面，遭來往的車輛輾壓傷亡。

高雄市議會今天下午進行農林部門質詢，市議員邱于軒對此表示，她助理已經救了7隻燕子，送到動物醫院救治，岡山也有類似狀況，後續該如處理？

新任農業局長姚志旺指出，「驅避劑」是一種聚乙烯，是水溶膠狀，燕子會覺得不爽快（台語），就不會棲息在那邊；邱于軒回說，燕子不是不爽快，牠是整隻就黏住了；姚志旺又解釋說，「是驅避劑塗得太厚、導致太滑，燕子滑下來滑倒!」

邱于軒聽了憋笑說:「牠不是滑倒，牠是黏住了!」、「燕子滑倒?我要暈倒了」，接著點名農業局副局長梁銘憲說明，梁說，「驅避劑」是一種聚丁烯膠著，對鳥類三叉神經有刺激作用，塗了之後，鳥不喜歡在那邊，去年在橋頭區塗了，效果很好。

但梁銘憲也坦承，去年有橋頭里長，也幫忙把燕子救起來，邱于軒問:「是膠塗太厚，燕子被黏住？」；梁回說「對!」，此時邱于軒望向姚志旺，差點笑場說:「局長，是膠塗太厚，不是滑倒，滑倒燕子會站起來!」

梁銘憲強調，林園事件後，目前有幾個共識，包括使用「驅避劑」時，要求供應商到場指導；施作期間要加強巡視，及時救援。

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