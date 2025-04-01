比上課更有趣！ 北市新生國小「校園翻轉日」 想學什麼自己選

台北市大安區新生國小「校園翻轉日」活動1日、2日舉行，讓學生自主規劃上課內容。（記者林承鴻攝）

2025/04/01 23:21

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市大安區新生國小「校園翻轉日」活動1日、2日舉行，結合家長會的支援，於全校設置37個學習點，讓學生自主規劃翻轉上下課內容。其中STEAM教育「玩中學」的遊戲設計，讓小朋友在遊戲與手作中學習，學生也說比上課更有趣了。

新生國小校長李雪鳳表示，此次與家長會合作，將學校變成一座「學習的大樂園」，讓學生當學習的主人，自己決定要參加什麼活動。此次邀請家長、高中生、數感實驗室等，以STEAM、跨域體驗為主軸設計活動內容，藉由這次機會，讓小朋友認識在一般課堂上較少接觸的的操作型活動。

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Chelsea高中籃球共學團隊長高杰熙說明，此次設計遊戲如「立體對對碰」，希望讓小朋友從遊戲中學習，發揮創造力及想像力，再實際用吸管做出如風車、金字塔等立體作品，從中培養興趣，開心快樂學習。此外，球隊成員也設計了水上動力船、風力動力管等遊戲，這些都是他們在專案課期間的學習成果。

新生國小家長會長袁世華說，這次號召家長帶進各種資源，投入時間、精力，其實學校願意讓家長進來也是一個挑戰，事前和校方花非常多時間討論活動內容。這次首創「學習地圖」，把翻轉日結合學習，在熟悉的校園空間探索不同的可能。

國小二年級的王同學說，校園翻轉日讓活動時間增加了，上課更有趣，但還是希望平常可以照常上課，偶爾再來翻轉上下課。新生國小「校園翻轉日」活動內容包括，數學邏輯和數感學習、創意勞作、體育活動、摺紙串珠等，動靜皆有。

台北市大安區新生國小「校園翻轉日」活動1日、2日舉行，讓學生自主規劃上課內容。（記者林承鴻攝）

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