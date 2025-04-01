桃園龍岡米干節4/19登場 秒殺級「長街宴」開放線上報名

「桃園龍岡米干節」4月19日開幕，簸箕飯「長街宴」首度擴大辦理3場次。（記者黃政嘉攝）

2025/04/01 21:05

〔記者黃政嘉／桃園報導〕「桃園龍岡米干節」4月19日登場，今年活動橫跨兩週六、日於忠貞新村文化園區、雲南文化公園舉辦，歷年一推出就秒殺的「長街宴」首度擴大辦理3場次，今天下午2點起已開放線上報名（https://www.beclass.com/rid=294fecf67da4682709be）。

桃園市政府自2011年起辦理米干節活動，推廣在地獨特滇緬文化及美食，觀旅局指出，長街宴是少數民族哈尼族的傳統節日，為相互感恩和分享收穫的宴席，以「簸箕飯」的餐宴形式呈現，又稱手抓飯，「簸箕」盛裝多道雲南特色佳餚，包括雙色飯、酥炸豌豆粉、喃噼野菜等，活動菜色依忠貞市場當日食材調整，展現「食當季，食在地」特色，今年長街宴共計4月19、20、26日3場次，下午5點30分至晚上8點於忠貞新村文化園區舉辦，每桌6人體驗價3000元，觀旅局12日將開米干節記者會做正式宣傳。

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根深企業公司承辦今年米干節活動，文化總監李福英表示，龍岡三寶包括忠貞市場美食、少數民族姑娘，以及異域孤軍的耆老們，4月26、27日除了雲南民族踩街外，27日晚間在忠貞新村文化園區燃起篝火，伴隨雲南少數民族的打歌表演，活動期間有各式特色市集攤位和體驗互動，如踩街、打歌、服飾體驗等，民眾也能大啖在地小吃及異國美食，透過龍岡地區的米干節活動，展現桃園多樣文化面貌。

此外，緬甸日前發生規模7.7強震造成嚴重災情，觀旅局也將過去緬泰傳統的潑水節活動，調整成潑水祈福儀式，4月19、20日於雲南文化公園舉辦，由龍岡地區的三寶寺高僧為活動祈福，邀民眾以聖水洗滌身心、祈願平安。

龍岡忠貞成了道地雲南村，各族姑娘穿上親手縫製衣服，讓民眾體驗異地風情。（記者黃政嘉攝）

「桃園龍岡米干節」4月19日開幕，於忠貞新村文化園區、雲南文化公園登場。（記者黃政嘉攝）

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