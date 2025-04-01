為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園龍岡米干節4/19登場 秒殺級「長街宴」開放線上報名

    「桃園龍岡米干節」4月19日開幕，簸箕飯「長街宴」首度擴大辦理3場次。（記者黃政嘉攝）

    「桃園龍岡米干節」4月19日開幕，簸箕飯「長街宴」首度擴大辦理3場次。（記者黃政嘉攝）

    2025/04/01 21:05

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕「桃園龍岡米干節」4月19日登場，今年活動橫跨兩週六、日於忠貞新村文化園區、雲南文化公園舉辦，歷年一推出就秒殺的「長街宴」首度擴大辦理3場次，今天下午2點起已開放線上報名（https://www.beclass.com/rid=294fecf67da4682709be）。

    桃園市政府自2011年起辦理米干節活動，推廣在地獨特滇緬文化及美食，觀旅局指出，長街宴是少數民族哈尼族的傳統節日，為相互感恩和分享收穫的宴席，以「簸箕飯」的餐宴形式呈現，又稱手抓飯，「簸箕」盛裝多道雲南特色佳餚，包括雙色飯、酥炸豌豆粉、喃噼野菜等，活動菜色依忠貞市場當日食材調整，展現「食當季，食在地」特色，今年長街宴共計4月19、20、26日3場次，下午5點30分至晚上8點於忠貞新村文化園區舉辦，每桌6人體驗價3000元，觀旅局12日將開米干節記者會做正式宣傳。

    根深企業公司承辦今年米干節活動，文化總監李福英表示，龍岡三寶包括忠貞市場美食、少數民族姑娘，以及異域孤軍的耆老們，4月26、27日除了雲南民族踩街外，27日晚間在忠貞新村文化園區燃起篝火，伴隨雲南少數民族的打歌表演，活動期間有各式特色市集攤位和體驗互動，如踩街、打歌、服飾體驗等，民眾也能大啖在地小吃及異國美食，透過龍岡地區的米干節活動，展現桃園多樣文化面貌。

    此外，緬甸日前發生規模7.7強震造成嚴重災情，觀旅局也將過去緬泰傳統的潑水節活動，調整成潑水祈福儀式，4月19、20日於雲南文化公園舉辦，由龍岡地區的三寶寺高僧為活動祈福，邀民眾以聖水洗滌身心、祈願平安。

    龍岡忠貞成了道地雲南村，各族姑娘穿上親手縫製衣服，讓民眾體驗異地風情。（記者黃政嘉攝）

    龍岡忠貞成了道地雲南村，各族姑娘穿上親手縫製衣服，讓民眾體驗異地風情。（記者黃政嘉攝）

    「桃園龍岡米干節」4月19日開幕，於忠貞新村文化園區、雲南文化公園登場。（記者黃政嘉攝）

    「桃園龍岡米干節」4月19日開幕，於忠貞新村文化園區、雲南文化公園登場。（記者黃政嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播