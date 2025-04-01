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    資深社工林沂儒：社工助人，也需要同仁彼此打氣才能繼續向前

    新北市文山社福中心主任林沂儒（中）與李詩涵（左）、曾嘉怡（右）同獲績優社工表揚。（記者翁聿煌攝）

    新北市文山社福中心主任林沂儒（中）與李詩涵（左）、曾嘉怡（右）同獲績優社工表揚。（記者翁聿煌攝）

    2025/04/01 21:55

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市文山區社會福利中心主任林沂儒，擔任社工資歷廿六年，始終站在社服第一線，長期從事脆弱家庭服務，從出生到死亡的全齡服務工作，豐富的求助經驗，今年在全市績優社工暨社政人員表揚典禮，獲得「持之以恆」獎，林沂儒資深社工督導「馬頭」馬貴華兩人，更是中心內社工們的媽媽和姊姊，為大家排解工作上遭逢的挫折與創傷，還能夠鼓起勇氣和信心再出發。

    林沂儒說，廿六年前她還是菜鳥社工時，工作既繁重、不時看到社會悲慘和苦難事件，難免感受到挫折、也擔心自己能力不足，還好媽媽鼓勵她，能夠在第一線幫助別人，是珍貴的人生經驗；還有一位資深前輩，更在工作日常中教她如何化解處理悲慘個案時受到的衝擊、以及累積的身心疲憊。

    林沂儒說，過往的經歷幫助她身為社福中心主管時，更加明白要時時關心、幫助社工同仁，尤其是新進社工，不要讓挫折擊垮她（他）們的熱情，運用團體支持力量，從旁給予加油和鼓勵。

    林沂儒曾經遇過一件安置兒童個案，小華（化名）遭到父母遺棄、祖父母不願接手，內心受創甚深，選擇放棄自己、與全世界敵對，一被安置到寄養家庭中就作亂，在棉被中拉屎挑釁，但是大家並沒有放棄小華，督導與承辦社工一起想辦法，用愛心並尋求專業資源協助，經過一年多讓小華穩定下來「讓他重見生命中的光」，看到自己的努力成果，就是每位社工堅持下去的動力。

    馬貴華身為社工督導，則是要注意每位社工的身心與情緒狀態，對於新進以及有經驗的同仁，「馬頭」會用不同方式策進，今年的績優社工表揚活動，在文山社福中心服務一年多的李詩涵獲得「新秀獎」、服務五年多的曾嘉怡獲得「火力十足獎」，老、中、青三代社工都獲得肯定，讓林沂儒與馬貴華與有榮焉，也期待每位社工從典範中學習，在重重磨練中精進能力，在夥伴互相打氣加油下繼續向前。

    社工始終站在社服第一線，長期從事脆弱家庭關懷照顧，從出生到死亡的全齡服務工作。（記者翁聿煌攝）

    社工始終站在社服第一線，長期從事脆弱家庭關懷照顧，從出生到死亡的全齡服務工作。（記者翁聿煌攝）

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