有洋蔥！太魯閣號事件4週年 社工助倖存者捐款濟弱傳愛心

新北市文山社會福利中心的社工協助太魯閣號倖存者，捐款濟助弱勢讓愛心永存。（記者翁聿煌攝）

2025/04/01 21:21

〔記者翁聿煌／新北報導〕2021年4月2日，台鐵由新北市樹林發車前往花蓮太魯閣自強號列車，其中有多人是新北市民，一家老小前往花東掃墓祭祖或旅遊，卻不幸發生事故，造成49死、309人輕重傷悲劇，如今4年過去，失去至親好友的民眾傷痛猶在；而在新北市社會福利中心協助關懷中，也有倖存民眾化傷痛為大愛，愛心滿溢幫助弱勢，期盼社會能夠相扶持，度過各種人生難關。

新北市文山社福中心主任林沂儒說，太魯閣號事件發生後，新北市社會局除派員前往花蓮探視本轄傷患及家屬，各區社福中心社工也受命負責關懷轉院回新北市的傷患，以及協助罹難者家屬辦理後事。

請繼續往下閱讀...

林沂儒說，有轉回新店的醫院繼續治療的傷者，當事人在療養時，得知社福中心在災害及平時急難救助時扮演的角色，復原後，對自己全家能夠倖免於難、充滿感恩，透過社福中心居中協助，每個月捐款1萬2千元，濟助3位家境困難的青少年生活和學費，中心要受助者不時寫信告訴當事人生活近況，逢年節寄賀卡表達感恩，當事人愈捐愈受到鼓勵，更加碼到每個月1萬5千元，讓愛心和福報擴及更多人。

新北市社會局社會工作科長劉文湘說，另一位新北婦女在事件中痛失多位家人而獨活，返回新北市後情緒受嚴重打擊，社工一直陪伴身旁安慰開導，她感念社工關懷及協助，從罹難者賠償金中捐出100萬元充作市府急難救助金，以急難救助平均1個案1萬元，她幫助了100個民眾，在危急無助時得到濟助和希望。

太魯閣號事件中，還有一位當年就要畢業的大4女學生不幸罹難，家屬遺憾女兒沒能拿到畢業證書，社工隨即透過局本部與校方聯繫，為死者趕製畢業證書，告慰遺屬，每年4月2日也是全國「社工日」，民眾在變故發生時徬惶無助之際，還好有這群默默陪伴的社工帶給家屬及時溫暖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法