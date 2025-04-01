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    北門濱海婚紗美地音樂饗宴 清明連假南藝大演出

    雲嘉南濱海國家風景區北門婚紗美地，4月3日至6日將由南藝大校友與在校生舉行一系列音樂演出，交織光的環境，共賞北門之美。（雲嘉南管理處提供）

    雲嘉南濱海國家風景區北門婚紗美地，4月3日至6日將由南藝大校友與在校生舉行一系列音樂演出，交織光的環境，共賞北門之美。（雲嘉南管理處提供）

    2025/04/01 20:33

    〔記者王涵平／台南報導〕雲嘉南濱海國家風景區北門婚紗美地，4月3日至6日將由南藝大校友與在校生舉行一系列音樂演出，交織光的環境，共賞北門之美。

    雲嘉南管理處表示，推廣北門地區豐富的觀光資源，清明連假期間推出「饗食地圖」及「星光攝影人氣大賽」兩大主題活動，4月3日至6日下午5點分場次在北門婚紗美地演出，包含嵐天樂集（甘聖竹、雷諾文）、張秉眞、陳元媛、陳子賢、潘晨、葉芷岑等，呈現原住民古謠、鼻笛創作曲、悠揚黃昏的小提琴與鋼琴二重奏、流行鋼琴演奏《紐約．Tainan》，以及鋼琴與古箏跨界合作《光與韻》等精彩曲目。

    處長徐振能表示，北門婚紗美地的光環境裝置藝術也點亮，推出8個光環境主題作品，營造出浪漫的星光氛圍。為鼓勵民眾發掘北門的夜間之美，雲嘉南管理處舉辦「北門星光攝影人氣大賽」，號召大家前往北門婚紗美地與光環境互動拍美照，上傳至「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁活動精選貼文留言比拚人氣，照片按讚數前10名還能獲得喔熊組長的限定商品。

    自4月3日起至4月27日，北門區多家特色商店將延長夜間營業時間，讓遊客能更充裕地享受北門婚紗美地光環境的夜間風情。活動期間可於北門遊客中心、成功鹽（北門井仔腳瓦盤鹽田）、田媽媽北門嶼風味餐廳、鹽鄉民宿、鹽鄉餐廳、北門洗滌鹽工場、錢來也創始店、錢來也商店及北門豆花等指定地點索取「饗食地圖及優惠券」，享受多項超值優惠。

    雲嘉南濱海國家風景區北門婚紗美地，4月3日至6日將由南藝大校友與在校生舉行一系列音樂演出，交織光的環境，共賞北門之美。（雲嘉南管理處提供）

    雲嘉南濱海國家風景區北門婚紗美地，4月3日至6日將由南藝大校友與在校生舉行一系列音樂演出，交織光的環境，共賞北門之美。（雲嘉南管理處提供）

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