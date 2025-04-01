大鵬灣帆船生活節今揭幕 七公尺高「黃阿瑪」夜間點燈亮相

大鵬灣「帆船生活節」今天揭幕點燈，立刻成為灣域吸睛中心，「黃阿瑪的後宮生活」限定店及裝置藝術登場。（記者陳彥廷攝）

2025/04/01 20:07

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）春季重頭戲「大鵬灣帆船生活節」，今年攜手超人氣的IP「黃阿瑪的後宮生活」，7公尺高的巨型黃阿瑪與8隻Q版後宮貓咪裝置，今天正式在大鵬灣濱灣碼頭亮相。

4月是屏東活動旺季，除了眾所矚目的墾丁「台灣祭」外，接下來還有「三大日」，強檔卡司一波接一波，為有別於聽團、流行樂和民歌的吸客，位於東港、林邊的大鵬灣，鵬管處一開始即鎖定親子家庭，在帆船的主題外，搭配近年爆紅、由YouTuber志銘與狸貓紀錄八隻貓咪的「黃阿瑪的後宮生活」引入大鵬灣。

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今天活動揭幕大鵬灣畔正式登場，原來坐落限定伴手禮店上方、總高達7公尺的巨型黃阿瑪是立即吸引所有人目光，而限定伴手禮店除販售東港特色伴手禮外，還有黃阿瑪的各種特色週邊，未來勢必將成為粉絲集散地。

鵬管處指出，今年帆船生活節引入網路火紅IP，整個灣域設計都配合「黃阿瑪的後宮生活」，假日夜間更規劃市集展售及街頭藝人表演，還有請來表演團體演出，邀請全國民眾安排2日遊入住周邊旅宿，走訪東港鎮內新開幕的「王船文化館」及館內全台最南端誠品書店，或規劃紅樹林濕地單車慢遊、搭船遊潟湖、划獨木舟探訪濕地、體驗刺激卡丁車、大小港邊農漁體驗、東港美食探索等等。

鵬管處指出，今年因應「黃阿瑪」，因此特別推出友善寵物專區以及適合小朋友的喵喵球池，遊客還能在夜間走訪青洲灣的「雲光島」的自體發光裝置藝術，並利用手機來體驗「用光許願」，更多活動資訊請至「2025大鵬灣帆船生活節」官方網站查詢。

「黃阿瑪的後宮生活」進駐大鵬灣，貓咪正望著東津巨蛋。（記者陳彥廷攝）

「黃阿瑪的後宮生活」進駐大鵬灣，限定店想必會吸引許多粉絲關注。（記者陳彥廷攝）

「黃阿瑪的後宮生活」進駐大鵬灣。（記者陳彥廷攝）

「黃阿瑪的後宮生活」進駐大鵬灣。（記者陳彥廷攝）

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