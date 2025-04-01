新北八里交通黑點奪命 議員鄭宇恩促市府正視改善道路安全

新北市一名男子近日駕駛聯結車行經八里區中華路三段往長坑方向行駛，但行駛途中不慎與同向車道的機車發生碰撞，導致騎士腹部被車輪輾過拖行，當場身亡。（蘆洲警分局提供）

2025/04/01 19:50

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市一名男子近日駕駛聯結車行經八里區中華路三段往長坑方向行駛，但行駛途中不慎與同向車道的機車發生碰撞，導致騎士腹部被車輪輾過拖行，當場身亡。對此，市議員鄭宇恩痛批，該路段車流複雜、重型車輛頻繁出入，長期被視為事故熱點，卻遲遲未獲改善，要求市府立即檢討並加強監視設備與安全設施。交通局及蘆洲警分局回應，會再辦理會勘，並依相關事證配合評估。

鄭宇恩指出，該路段過去已多次發生車禍，早在去年2月便邀集相關單位進行會勘，建議增設監視器、檢討道路規劃、提醒用路人減速慢行，但當時各單位態度消極，未能落實改善措施，導致如今又發生憾事。

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鄭宇恩表示，這起事故不僅讓家屬悲痛，也讓地方居民對道路安全更加擔憂，呼籲市府應積極作為，重新檢討該路段的交通規劃，並加強監視設備與安全設施，確保用路人安全，避免類似悲劇再度發生。

交通局交通安全科代理科長李淑惠回應，此案肇事原因仍待釐清，警分局後續將再辦理會勘邀相關單位就交通工程、交通執法及教育宣導等面向研商改善作為，交通局會在會勘時也會再檢視交通設施，並依相關事證及道路狀況配合評估改善作為。

蘆洲警分局表示，將就事故路段辦理現地會勘，邀集相關單位一同參與，瞭解事故原因及檢討改善作為，若有必要將就道路環境、標誌標線、監視器拍攝角度作適當改善。

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