從零開始訓練 高雄前峰國中國樂團20連霸達陣

高雄岡山區前峰國中國樂團從零開始訓練，在全國學生音樂比賽所向皆捷，今年成功達成20連霸輝煌紀錄！（前峰國中提供）

2025/04/01 19:33

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄岡山區前峰國中國樂團從零開始訓練，在全國學生音樂比賽所向皆捷，今年室內絲竹樂勇闖全國4強特優，大團榮獲優等，成功達成20連霸輝煌紀錄！

前峰國中校長楊雅心表示，國樂社團同學之前幾乎未曾接觸過國樂，往往都從零開始訓練學習，短時間內能獲得如此佳績，相當不容易。

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她說，「室內絲竹樂」與「國樂合奏」競賽形式不同，國樂合奏可有79名學生上場，並由指揮掌控整體節奏，但室內絲竹樂僅限15人演出，沒有指揮，因此演奏者必須具備極高默契與音樂能力，在無指揮情況下精準演奏，正是該校連續19年奪得優等後，今年更進一步勇奪特優的關鍵所在。

前峰國中國樂團不同於他校國樂團，為校友會組織十分強大，校友會總幹事王榮德表示，早在108學年度該校國樂團校友會便正式成立為人民團體，成為國樂傳承的重要支柱，校友會成員皆為畢業國樂團學生，將在國樂團所學的技藝與精神帶入日後求學及生活當中，許多校友並持續參加合唱團、管樂團和國樂團。

前峰國中國樂團校友會組織強大，成員皆為畢業國樂團學生。（前峰國中提供）

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