台中烏日某幼兒園教師涉虐童夾手 園方解聘 、1年內不得再聘

女老師故意翻倒女童座椅，導致女童數度跌倒，並以櫥櫃門夾手懲罰，示意圖。（資料照）

2025/04/01 19:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市烏日區某公立幼兒園3月初驚傳，教師涉以推倒座椅害跌倒及刻意夾手等虐童案，經校方昨（3月31日）召開教評會審議決議，解聘該師且1年內不得再聘任為教師；另該師也涉有其他違規事項，相關事證已移請地檢署查辦。

台中市議員蕭隆澤3月時爆出烏日區某幼兒園內一名女老師，疑似針對一名單親弱勢女童施虐，多次故意翻倒座椅，害女童摔倒，還把女童的手放在櫥櫃邊，以櫃門夾手懲罰，行徑惡劣。

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教育局指出，接獲通報後，經檢視班級監視器時，發現該師2月14日因兩位幼生排隊，拿杯子喝水時起爭執，疑似將其中一名幼生的手放入水杯櫃門邊，再將櫃門關上，造成幼生手部紅腫；另調查發現，該師另在2月12日及13日連續2日，因幼生坐椅子時翹起來，無預警將幼生椅子翻倒，致幼生跌坐在地並大聲哭泣。

教育局先在3月13日召開台中市教保服務機構不適任人員認定委員會決議，幼兒園應予解聘且管制1年不得在教保服務機構任職，並裁罰6萬元罰鍰，另函請學校召開教師評審委員會審議應否解聘；教育局說，學校在3月31日召開教評會審議決議解聘該師且1年不得聘任為教師；因該師尚疑似有教學不力或不能勝任工作等情事，學校已依規調查中。

此外，教育局指出，該師原擔任幼兒園主任期間，發生午餐退費及幼生延長照顧服務收費未入公庫等疑義，已將相關事證移請地檢署偵辦；教育局重申，台中市教保服務以「零體罰」為原則，如有違法絕對嚴懲重罰。

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