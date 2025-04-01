屏縣首屆國小客家歌謠競賽 500師生熱烈參與

屏東縣長周春米為參賽的小朋友們加油打氣。（記者羅欣貞攝）

2025/04/01 18:53

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為傳承家鄉客語與文化之美，屏東縣政府今天（1日）以「響客屏傳」為主題，在屏東演藝廳舉辦首屆國民小學客家歌謠競賽，吸引16校、17隊，逾500名師生參與，縣長周春米也到場觀賞小朋友的表現，鼓勵他們將自己的才藝、感情與文化，透過歌聲分享出來，讓日常生活更融入客家元素。

在兒童節前夕，學童們各個躍躍欲試登上演藝廳的音樂舞台，除了配合老師的指揮動作外，不少學校也在服裝造型下足了功夫，換上屬於自己團隊的專屬制服、製作頭飾並戴上手作飾品，希望能用聽覺加上視覺獲得評審青睞，孩子們的天真快樂的演出，讓坐在台下的縣長周春米直呼「超可愛」。

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周春米表示，屏東縣33鄉鎮中，有8個客家鄉鎮以及9個原民鄉，每個族群都有屬於自己的文化語言與獨特風情，而歌曲是最能夠直接傳達感情的語言，因此，特別請客務處與原民處個別舉辦歌曲比賽，透過專業舞台，讓孩子唱出屬於自己的歌曲，也能培養藝術與音樂文化。

周春米指出，先前孩子們進入演藝廳，都是觀賞戲劇表演居多，而這次特別讓孩子們登上音樂舞台，就是希望透過客家歌謠演唱搭配表情與豐富肢體動作，充分展現在地族群文化，也期待未來有更多學童一起參與，共同發揚客家語言及文化之美。

經過激烈競爭，最後由麟洛鄉麟洛國小抱回金質獎，派出兩支隊伍參賽的內埔鄉豐田國小由二年級組獲銀質獎、中高年級組獲得銅質獎；評審團也給其他參賽隊伍高度肯定，頒發優選獎及甲等獎。

屏縣府客家事務處表示，屏東擁有多元族群，不僅豐富屏東的文化內涵，也成為在地重要的文化特色與資產，近年來，縣府團隊積極在學校推動客語沉浸式教學、客語生活學校、本土語言課程及客語結合12年國教校定課程等，盼營造校園優質客語學習環境，促進多元文化的進步與發展。

屏東縣麟洛國小表現精彩，拿下金質獎。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣內埔鄉豐田國小二年級拿下銀質獎。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣內埔鄉豐田國小中高年級獲得銅質獎。 （記者羅欣貞攝）

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