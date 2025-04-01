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    台9線玉里大橋南下線新橋提前半年完工 今開放通行

    玉里大橋南下線新橋南引道空拍圖。（公路局蘇花改工程處提供）

    玉里大橋南下線新橋南引道空拍圖。（公路局蘇花改工程處提供）

    2025/04/01 18:42

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕台9線玉里大橋3年前因為池上地震造成南下橋結構受損封閉，公路局前年2月先拆南下橋進行新橋施工，距離地震發生歷時30個月，南下新橋昨完工，今天下午開放新橋通車，也比預定完工時間提前半年。承辦的公路局蘇花改工程處表示，這是蘇改處繼南方澳大橋完成重建，第二座在災後3年內完工的橋樑。

    自從玉里大橋前年拆除南下舊橋後，只剩北上舊橋，將原先機慢車道充作北上車道、汽車道當成南下車道，就著克難著用了快要3年，公路局蘇改處在今天下午2點開放南下車輛改走南下線新橋。玉里鎮民眾謝先生說，下午開車經過覺得新橋很寬敞、行車舒適，自從3年前地震後玉里、富里的高寮、崙天、玉長等多座橋梁遭震垮，由縣爭取經費重建，到目前都還在蓋，「還是公路局有效率」！

    台9線玉里大橋一代橋1977年興建，本只有雙向各一線道，於1994年增建二代橋，2022年9月18日池上地震在南花蓮造成嚴重災情，玉里大橋南下橋結構受損。承辦的公路局蘇花改工程處指出，玉里大橋改建工程於2023年2月27日開工，南下舊橋在4月9日拆除，只留北上橋讓玉里大橋維持雙向通行，6月啟動新橋下部結構施工，在昨天宣布南下新橋完工，距離地震30個月，是蘇改處第二座在震後3年內完成緊急重建的重大橋樑。

    蘇花改工程處指出，南下線新橋施工期間經歷9次的颱風侵襲，秀姑巒溪水位暴漲，去年0403花蓮地震及餘震又受到影響，將近3個月時間無法施工，感謝施工的瑞鋒營造公司、監造的中興顧問公司、設計的台灣世曦顧問公司，加上蘇改處團隊共同努力，一一克服天候及地質災害的挑戰，讓新橋能提前半年完工。

    公路局表示，目前北上舊橋仍供北上車流通行，南下新橋目前也開始進行北上前後端出入口車道改善施工，預計工期15天，屆時南下新橋將同時規劃北上、南下車道，北上舊橋也會拆除。

    玉里大橋位於歐亞板塊及菲律賓板塊間斷層處，受板塊擠壓所影響，於東側海岸山脈端平均每年抬升近達3公分。公路局表示，玉里大橋新橋的設計採用簡支鋼箱形複合式橋梁型式，並在P6處抬高拱起60公分，估約20年後橋面將恢復平順，再加上橋梁結構可承受高度30公分的變形，預計每30年才需循環辦理全橋封閉頂升，在公路局東區養護分局專業且妥善的維護管理之下，希望達成百年使用的目標。

    三橋同框！玉里大橋南下線新橋、玉里大橋北上線舊橋，以及由台鐵鐵路橋秀姑巒溪橋修改的玉富自行車道（左邊）都跨越秀姑巒溪，這張照片同時看到三座橋。（公路局蘇花改工程處提供）

    三橋同框！玉里大橋南下線新橋、玉里大橋北上線舊橋，以及由台鐵鐵路橋秀姑巒溪橋修改的玉富自行車道（左邊）都跨越秀姑巒溪，這張照片同時看到三座橋。（公路局蘇花改工程處提供）

    從玉里大橋接193縣道的路口往西從空中拍攝的鳥瞰圖。（公路局蘇花改工程處提供）

    從玉里大橋接193縣道的路口往西從空中拍攝的鳥瞰圖。（公路局蘇花改工程處提供）

    玉里大橋南下新橋（右側）北引道空拍，北上舊橋明顯比較低，預計半個月後就會拆除。（公路局蘇花改工程處提供）

    玉里大橋南下新橋（右側）北引道空拍，北上舊橋明顯比較低，預計半個月後就會拆除。（公路局蘇花改工程處提供）

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