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    迎接大甲媽 西螺農會提供30道美食流水席供信徒吃免驚

    迎接大甲媽祖，西螺鎮農會將在4月6日及9日2天在農會大樓旁雲林農物館廣場準備30多道在地美食，以流水席方式讓香客、信徒吃免驚，農會總幹事廖錦富（右）與雲林縣農會總幹事陳志揚一起介紹及展示菜色。（記者黃淑莉攝）

    迎接大甲媽祖，西螺鎮農會將在4月6日及9日2天在農會大樓旁雲林農物館廣場準備30多道在地美食，以流水席方式讓香客、信徒吃免驚，農會總幹事廖錦富（右）與雲林縣農會總幹事陳志揚一起介紹及展示菜色。（記者黃淑莉攝）

    2025/04/01 18:50

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香將在4月4日深夜起駕，6日及9日會駐駕西螺福興宮，為迎接大甲媽鑾駕及數萬名信徒來雲林，同時也推廣在地農特產，西螺農會這2天在農會大樓旁雲林農物館前準備超過30道在地美食，有粽子、蘿蔔糕、炸高麗菜丸等，並以流水席方式讓信徒吃免驚。

    大甲媽遶境進香隊伍預計會在6日下午跨越西螺大橋進入雲林，當天中午過後西螺即湧入大批香客及信徒，回程則在9日下午會抵達西螺，當天從上午9點過後就陸續有信徒會到西螺。

    西螺農會總幹事廖錦富指出，透過文化活動與農業結合，推廣西螺農特產，農會6日及9日2天雲林農物館2天從上午8點開到晚上9點，館內販售的雲林良品農特產有優惠外，館內咖啡及米冰淇淋免費供應。

    另6日中午12點到晚上9點，9日早上9點半到晚上9點，在雲林農物館前廣場由農會家政班婆婆媽媽及志工們現場料理，共有超過30多道在地美食，有肉粽、滷肉飯、草仔粿、滷豬腳、甜米糕、鐵蛋、高麗菜餅、高麗菜丸等，以流水席方式讓香客及信徒吃免驚。

    甜米糕、草仔粿都是西螺農會家政班婆婆媽媽及志工們自己製作。（記者黃淑莉攝）

    甜米糕、草仔粿都是西螺農會家政班婆婆媽媽及志工們自己製作。（記者黃淑莉攝）

    蘿蔔糕、炸高麗菜丸。（記者黃淑莉攝）

    蘿蔔糕、炸高麗菜丸。（記者黃淑莉攝）

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