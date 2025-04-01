申請入學進入二階 葉丙成：人生應該追求的標籤是自己名字

教育部政次葉丙成（右四）今日與龍華科大學生分享新思維新挑戰，龍華科大校長葛自祥（左三）代表學校感謝。（龍華科大提供）

2025/04/01 18:18

〔記者林曉雲／台北報導〕大學申請入學正展開第二階段面試，教育部政次葉丙成今（1）日赴龍華科技大學分享，強調「好奇心將是未來20年成功者必備的關鍵特質」，要善用新思維掌握屬於自己的方向與天命，青年最大的本錢就是敢於失敗，人生應追求的標籤是自己的名字，而非亮眼的學歷或組織頭銜，要勇敢追尋自我實現的道路。

葉丙成由教育部技職司楊玉惠司長陪同，以「面對茫茫的未來，如何找到自己的天命：新時代、新挑戰、新思維」為題演講。他指出，人生應該追求的標籤是自己的名字，而非亮眼的學歷或組織頭銜，目前的就業市場，學歷也只是對得到首份工作或第二份工作有影響，只有學歷沒有能力，通常只需4年就會產生黃金交叉。

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葉丙成表示，龍華科大致力於產學鏈結，擁有3座教育部補助的類產線實作基地，加上半導體元件製程等特色場域，讓學生對焦產業需求；亞洲一流學府、泰國排名第一名的國立朱拉隆功大學，與龍華科技大學合作半導體雙聯學位學程，共育半導體人才，充分展現台灣技職教育的能量。

他同時並以曾經在學界及業界創業的豐富經驗期勉龍華學子，面對未來這麼多挑戰，業界非常需要能夠解決實際問題的人才，同學們選擇技職教育，是一件很棒的事情，能夠學到怎麼面對問題，怎麼解決問題，畢業後會成為現在業界非常需要的關鍵人才。

針對政府「青年百億海外圓夢基金計畫」，葉丙成說明，為吸引更多年輕人勇敢追求夢想，培養具創新能力與行動力的青年，在實現個人目標的同時，也將台灣的文化價值與創新能力帶向全球，鼓勵學生透過政府的支持與資源實現夢想，邁向國際舞台，展現新世代台灣青年的全球競爭力與文化影響力。

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