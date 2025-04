桃園市4隻Q萌大使深入校園、社區 推廣兒權公約

桃市府社會局宣布將啟動兒童權利公約校園及社區推廣計畫,並推出4隻「桃園Q萌大使」伊可、蒂奇、麥噗、奧茲擔任代言人。(記者鄭淑婷攝)

2025/04/01 18:44

〔記者鄭淑婷/桃園報導〕兒童節前夕,桃市府社會局宣布將啟動兒童權利公約(Convention on the Rights of the Child,CRC)校園及社區推廣計畫,並推出4隻「桃園Q萌大使」伊可、蒂奇、麥噗、奧茲擔任代言人,藉此讓民眾更輕鬆理解兒童權利公約的內涵。

市長張善政出席「打勾勾共童好約定,CRC推廣記者會」時表示,市府於兒童節前夕啟動兒童權利公約推廣計畫,同時推出4部宣導動畫,將透過「桃園Q萌大使」推廣兒童權利公約的概念與精神。

張善政表示,兒童權益需要大家一起來守護,不僅要培養孩子正確觀念,更需要轉變大人的思維模式,他鼓勵兒童在面對不公平對待時,應勇於表達維護自身權益,同時也呼籲社會各界共同努力,守護孩子的基本權利,而市府近年持續推動兒童友善建設,並依衛生福利部最新兒童遊戲安全標準完成7座特色公園整建工作,特色公園分布在桃園各行政區,提供兒童更多元的戶外活動選擇。

社會局表示,「桃園Q萌大使」分別代表兒童權利公約的重要概念,伊可代表禁止歧視原則、蒂奇代表兒童最佳利益考量、麥噗代表兒童發展權與休閒權、奧茲代表兒童表達意見權,將跨局處包括社會局、教育局、青年事務局、文化局、婦幼發展局、原住民族行政局、衛生局、警察局、新聞處等共同響應,到桃園市親子館、活動中心等公有場館,進行一系列CRC走入校園、社區的宣傳活動,並透過宣傳動畫、校園聯絡簿、網路問券等方式,讓每個人,尤其是兒童,都能了解兒童權利的核心價值,在生活中體會這些權利對兒童日常生活的深遠影響。

桃市府社會局推出4隻「桃園Q萌大使」伊可、蒂奇、麥噗、奧茲,擔任兒童權利公約宣導代言人,也做成雞蛋糕、吊飾等可愛小物。(記者鄭淑婷攝)

