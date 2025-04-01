桃園市4隻Q萌大使深入校園、社區 推廣兒權公約

桃市府社會局宣布將啟動兒童權利公約校園及社區推廣計畫，並推出4隻「桃園Q萌大使」伊可、蒂奇、麥噗、奧茲擔任代言人。（記者鄭淑婷攝）

2025/04/01 18:44

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕兒童節前夕，桃市府社會局宣布將啟動兒童權利公約（Convention on the Rights of the Child,CRC）校園及社區推廣計畫，並推出4隻「桃園Q萌大使」伊可、蒂奇、麥噗、奧茲擔任代言人，藉此讓民眾更輕鬆理解兒童權利公約的內涵。

市長張善政出席「打勾勾共童好約定，CRC推廣記者會」時表示，市府於兒童節前夕啟動兒童權利公約推廣計畫，同時推出4部宣導動畫，將透過「桃園Q萌大使」推廣兒童權利公約的概念與精神。

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張善政表示，兒童權益需要大家一起來守護，不僅要培養孩子正確觀念，更需要轉變大人的思維模式，他鼓勵兒童在面對不公平對待時，應勇於表達維護自身權益，同時也呼籲社會各界共同努力，守護孩子的基本權利，而市府近年持續推動兒童友善建設，並依衛生福利部最新兒童遊戲安全標準完成7座特色公園整建工作，特色公園分布在桃園各行政區，提供兒童更多元的戶外活動選擇。

社會局表示，「桃園Q萌大使」分別代表兒童權利公約的重要概念，伊可代表禁止歧視原則、蒂奇代表兒童最佳利益考量、麥噗代表兒童發展權與休閒權、奧茲代表兒童表達意見權，將跨局處包括社會局、教育局、青年事務局、文化局、婦幼發展局、原住民族行政局、衛生局、警察局、新聞處等共同響應，到桃園市親子館、活動中心等公有場館，進行一系列CRC走入校園、社區的宣傳活動，並透過宣傳動畫、校園聯絡簿、網路問券等方式，讓每個人，尤其是兒童，都能了解兒童權利的核心價值，在生活中體會這些權利對兒童日常生活的深遠影響。

桃市府社會局宣布將啟動兒童權利公約校園及社區推廣計畫，並推出4隻「桃園Q萌大使」伊可、蒂奇、麥噗、奧茲擔任代言人。（記者鄭淑婷攝）

桃市府社會局推出4隻「桃園Q萌大使」伊可、蒂奇、麥噗、奧茲，擔任兒童權利公約宣導代言人，也做成雞蛋糕、吊飾等可愛小物。（記者鄭淑婷攝）

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