2025「食在好客」繪本問世 呈現羅東飲食與地方文化精髓

「食在好客」繪本嚴選12道私房手路菜，再從菜色導入在地民情，呈現羅東飲食與地方文化精髓。 （圖由羅東鎮公所提供）

2025/04/01 20:13

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮公所最新出版的2025「食在好客」繪本，今天（1日）舉辦新書發表會，書中嚴選12道私房手路菜，再從菜色導入在地民情，結合過往今來，呈現羅東飲食與地方文化的精髓。

羅東鎮公所去年11月曾舉辦「羅東秋調．文化夜宴」用菜說故事活動，再從中挑選12道佳餚，編成「食在好客」繪本，由文史工作者莊文生構思撰寫，插畫設計師蔡曜宇編排繪圖。鎮長吳秋齡邀請大家瀏覽畫中一道道經典菜色與風俗民情。

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繪本蒐集的12道佳餚，包括五柳枝魚、香酥全鴨、西魯肉、魷魚螺肉蒜、八寶芋泥等等，每個繪圖搭配專屬在地民情主題，民情主題題材有昔日盛極一時的酒家、地方節慶、鄉土祝禱、好客人情味，配上中、英文兩種語言，方便國內外讀者閱讀，繪本也有設計手寫頁面，既是書更是精美手帳。

舉例來說，五柳枝魚是從前頗具人氣的酒家菜，搭配「南門港憶往」民情主題，描述過去羅東鎮南門路一帶酒家夜夜笙歌盛況。「食在好客」每本定價350元，羅東鎮公所財政課、國家圖書館合作通路都有販售，羅東鎮公所日後舉辦活動時，也會列為抽獎的獎品。

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