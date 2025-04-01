為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    88歲阿嬤發助學金 勉小學生要行善助人

    88歲阿嬤廖束琴鼓勵小學生，努力學習改變人生。（記者俞肇福攝）

    88歲阿嬤廖束琴鼓勵小學生，努力學習改變人生。（記者俞肇福攝）

    2025/04/01 17:59

    〔記者俞肇福／基隆報導〕「社團法人國際洪門慈善總會」今天（1日）下午前往基隆市七堵國小、西定國小，頒發助學金6萬元，共有12位學生每人獲贈5000元；希望小學生能努力學習，有朝一日也能回饋社會。

    「社團法人國際洪門慈善總會」基隆分會會長陳平良表示，因為獎學金，可能需要家境清寒、或者成績優異，但這對於有迫切需要幫助，但卻不符合受幫助資格的學生而言，他們常常是被遺忘的一群；「社團法人國際洪門慈善總會」當初在設置助學金完全不設限，只要校方推薦即可，唯一的條件就是有顆感恩的心。

    「社團法人國際洪門慈善總會」幹部洪旻佐與3位兄姊都在七堵國小讀書，洪旻佐得知洪門慈善總會要到七堵國小，她急切想邀請88歲的媽媽廖束琴一起回母校發助學金，媽媽二話不說一口答應。

    廖束琴回憶說，她育有4位子女，以前七堵國小很老舊，印象中的校園就是日式建築、低矮樓層的教室，操場多數時間是風吹沙，在冬季就是爛泥巴，哪像現在這樣漂亮，讓她很羨慕。

    廖束琴表示，她告訴小學生，現在也許年紀小，沒有錢幫助人，但是想要助人行善的種子，相信早已種在小朋友腦海中，學生們只要努力學習，有朝一日定能善盡社會責任。

    七堵國小校長林志彥說，對於「社團法人國際洪門慈善總會」發放助學金的善舉表示感謝，而申請程序簡化，僅需導師和學校的推薦，提供學生5000元助學金，解除學生困難得以專心學習。

    西定國小校長蘇永輝表示，台灣是一個充滿愛心的地方，他鼓勵獲得獎助學金的學生努力學習，將來有能力時能回饋社會，將愛傳出去。

    「社團法人國際洪門慈善總會」今天（1日）下午前往基隆市七堵國小（見圖）、西定國小，頒發助學金6萬元，共有12位學生、每人獲贈5000元。（記者俞肇福攝）

    「社團法人國際洪門慈善總會」今天（1日）下午前往基隆市七堵國小（見圖）、西定國小，頒發助學金6萬元，共有12位學生、每人獲贈5000元。（記者俞肇福攝）

    「社團法人國際洪門慈善總會」今天（1日）下午前往基隆市七堵國小、西定國小頒發助學金，88歲廖束琴阿嬤（中）與女兒洪旻佐與西定國小校長蘇永輝（左）合照。（記者俞肇福攝）

    「社團法人國際洪門慈善總會」今天（1日）下午前往基隆市七堵國小、西定國小頒發助學金，88歲廖束琴阿嬤（中）與女兒洪旻佐與西定國小校長蘇永輝（左）合照。（記者俞肇福攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播