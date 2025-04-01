88歲阿嬤發助學金 勉小學生要行善助人

88歲阿嬤廖束琴鼓勵小學生，努力學習改變人生。（記者俞肇福攝）

2025/04/01 17:59

〔記者俞肇福／基隆報導〕「社團法人國際洪門慈善總會」今天（1日）下午前往基隆市七堵國小、西定國小，頒發助學金6萬元，共有12位學生每人獲贈5000元；希望小學生能努力學習，有朝一日也能回饋社會。

「社團法人國際洪門慈善總會」基隆分會會長陳平良表示，因為獎學金，可能需要家境清寒、或者成績優異，但這對於有迫切需要幫助，但卻不符合受幫助資格的學生而言，他們常常是被遺忘的一群；「社團法人國際洪門慈善總會」當初在設置助學金完全不設限，只要校方推薦即可，唯一的條件就是有顆感恩的心。

請繼續往下閱讀...

「社團法人國際洪門慈善總會」幹部洪旻佐與3位兄姊都在七堵國小讀書，洪旻佐得知洪門慈善總會要到七堵國小，她急切想邀請88歲的媽媽廖束琴一起回母校發助學金，媽媽二話不說一口答應。

廖束琴回憶說，她育有4位子女，以前七堵國小很老舊，印象中的校園就是日式建築、低矮樓層的教室，操場多數時間是風吹沙，在冬季就是爛泥巴，哪像現在這樣漂亮，讓她很羨慕。

廖束琴表示，她告訴小學生，現在也許年紀小，沒有錢幫助人，但是想要助人行善的種子，相信早已種在小朋友腦海中，學生們只要努力學習，有朝一日定能善盡社會責任。

七堵國小校長林志彥說，對於「社團法人國際洪門慈善總會」發放助學金的善舉表示感謝，而申請程序簡化，僅需導師和學校的推薦，提供學生5000元助學金，解除學生困難得以專心學習。

西定國小校長蘇永輝表示，台灣是一個充滿愛心的地方，他鼓勵獲得獎助學金的學生努力學習，將來有能力時能回饋社會，將愛傳出去。

「社團法人國際洪門慈善總會」今天（1日）下午前往基隆市七堵國小（見圖）、西定國小，頒發助學金6萬元，共有12位學生、每人獲贈5000元。（記者俞肇福攝）

「社團法人國際洪門慈善總會」今天（1日）下午前往基隆市七堵國小、西定國小頒發助學金，88歲廖束琴阿嬤（中）與女兒洪旻佐與西定國小校長蘇永輝（左）合照。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法