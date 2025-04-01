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    「旱溪媽祖遶境十八庄」駐駕大里瓦磘 龜王、龜母齊祝壽

    「旱溪媽祖遶境十八庄」隊伍今天抵達大里，媽祖駐駕「富陽軒八卦祖師廟」，廟方準備80斤的龜王祝壽。（記者陳建志攝）

    「旱溪媽祖遶境十八庄」隊伍今天抵達大里，媽祖駐駕「富陽軒八卦祖師廟」，廟方準備80斤的龜王祝壽。（記者陳建志攝）

    2025/04/01 17:32

    〔記者陳建志／台中報導〕為期22天的「旱溪媽祖遶境十八庄」今天進入第4天，一早從烏日五張犁（五光）起駕，抵達大里「瓦磘仔」遶庄，並在「富陽軒八卦祖師廟」駐駕一晚，廟方特別準備80斤的龜王，還有50斤的龜母向旱溪媽祖祝壽，也祝福所有的信徒都平安延壽，吸引眾多信徒前來膜拜，明天一早將起駕繼續在大里「詹厝園」一帶遶境。

    「旱溪媽祖遶境十八庄」已經有204年歷史，農曆3月1日起駕後，將遶經東區、烏日、大里、太平、霧峰等11個行政區、116里，停駕或駐駕宮廟更高達99座，是地方一大宗教盛事。

    樂成宮董事長何敏誠表示，多年來發揚媽祖慈悲、博愛、濟世的精神，這樣的精神在204年來遶境十八庄的活動中得到彰顯，今天遶境進入第4天，一早媽祖鑾轎從烏日「五張犁」起駕，並抵達大里「瓦磘仔」，在附近進行遶庄祈福，吸引許多信眾準備香案、水果膜拜，接近中午時抵達「富陽軒八卦祖師廟」，廟方舉行盛大的迎接儀式，旱溪媽祖也將在這裡駐駕一晚，明天一早起駕前往大里的「詹厝園」（夏田里）繼續遶境行程。

    「富陽軒八卦祖師廟」住持林裕國表示，廟內主祀八卦祖師伏羲仙帝、王老仙法師、九天玄女仙法師，今天一早廟內人員就前往烏日五光接駕，今年是旱溪媽祖第6年來此駐駕，很感謝樂成宮的器重，因近期才從樂成宮分靈「月老星君」，希望為廣大信徒帶來平安，還有好人緣、生意緣、好姻緣。

    林裕國表示，為了向媽祖祝壽，特別準備了80斤的龜王，還有50斤的龜母供奉祭祀，旱溪媽祖將在此駐駕一晚，竭誠歡迎善男信女前來膜拜求平安。並預告新廟興建即將在今年底前完工入火安座，感謝各界的大力支持。

    「旱溪媽祖遶境十八庄」隊伍今天抵達大里，民眾準備鞭炮熱情迎接。（記者陳建志攝）

    「旱溪媽祖遶境十八庄」隊伍今天抵達大里，民眾準備鞭炮熱情迎接。（記者陳建志攝）

    「旱溪媽祖遶境十八庄」隊伍今天抵達大里，媽祖駐駕「富陽軒八卦祖師廟」，信徒虔誠膜拜恭迎。（記者陳建志攝）

    「旱溪媽祖遶境十八庄」隊伍今天抵達大里，媽祖駐駕「富陽軒八卦祖師廟」，信徒虔誠膜拜恭迎。（記者陳建志攝）

    「旱溪媽祖遶境十八庄」隊伍今天抵達大里，媽祖駐駕「富陽軒八卦祖師廟」，廟方準備50斤的龜母祝壽。（記者陳建志攝）

    「旱溪媽祖遶境十八庄」隊伍今天抵達大里，媽祖駐駕「富陽軒八卦祖師廟」，廟方準備50斤的龜母祝壽。（記者陳建志攝）

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