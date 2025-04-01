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    北市34座流動廁所變身景觀公廁 寬敞又通風

    改善後的內湖碧湖公園景觀公廁。（台北市公園處提供）

    改善後的內湖碧湖公園景觀公廁。（台北市公園處提供）

    2025/04/01 17:31

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府推動公廁2.0，提升遊客如廁環境，兼顧高齡長者、親子、性別友善及無障礙使用族群之需求，公園路燈工程管理處已完成34座流動廁所改造為景觀廁所，對外開放；另要改善10座固定公廁，預計年底前完成。

    公園處長藍舒凢表示，因應推動公廁新文化，自2023年起陸續汰換公園內流動廁所為景觀公廁，廁間採通用設計原則，寬敞且有洗手台、燈光等設施，內部通風完善不易累積異味及潮濕，外觀設計也融合公園景觀。

     

     公園處花卉中心主任林育正以改善後的內湖碧湖公園為例，景觀公廁鄰近遊戲場及體健設施區，孩童及運動民眾都能就近使用，廁間規劃親子及無障礙通用，設有適合小孩的小型便器及尿布台，方便家長替換尿布；無障礙設施也滿足公園運動的高齡者、單車族及行動不便者，湖濱里里長陳尤雪也表達民眾反映都不錯。

     

    一名帶孩子到公園玩的二寶爸表示，景觀公廁很寬敞，推嬰兒車或帶小孩進去都不會侷促，而且廁間明亮，可以讓小朋友安心不怕，也不會有異味，最重要的是有小孩專用馬桶，小孩可以如廁練習。二寶媽則對有尿布檯很滿意，加上空間大，不會有壓迫感。單車族也表示，以前上廁所車子要放外面，現在可以牽進去，設計很棒。

    公園處表示，各區流動廁所符合改善條件者，都已改善為景觀公廁；另外有10座固定公廁將在今年底前完成改善，包括士林北投區的士林官邸1號公廁，預計4月底前完成、芝山2號預計年底前完成。

    改善後的內湖碧湖公園景觀公廁，內部設施齊全。（台北市公園處提供）

    改善後的內湖碧湖公園景觀公廁，內部設施齊全。（台北市公園處提供）

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