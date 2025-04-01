清明拜拜吃潤餅要注意！ 彰化稽查33件食品揪出3件不合格

清明節快到了，彰化縣衛生局最近針對潤餅皮、配料、糕粿（發糕、草仔粿）和色彩鮮豔的祭祀食品展開稽查。（衛生局提供）

2025/04/01 17:13

〔記者張聰秋／彰化報導〕星期五（4日）就是清明節了，許多家庭準備拜拜、掃墓、包潤餅，傳統滋味讓人期待，但也要小心吃進肚子裡的東西有沒有問題。彰化縣衛生局最近針對潤餅皮、配料、糕粿（發糕、草仔粿）和色彩鮮豔的祭祀食品展開稽查，在傳統市場、超市、食品原料行等地抽驗33件產品，竟然有3件不合格！

這次驗出的問題食品包括「白干絲」被檢出殘留殺菌劑過氧化氫、「春豐大黑干」檢出防腐劑苯甲酸超標，「花生粉」更嚴重，檢出超量的總黃麴毒素（B1+B2+G1+G2）及黃麴毒素B1超量，黃麴毒素B1是WHO（世界衛生組織）認定的1級致癌物風險高。

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衛生局緊急要求業者下架問題商品，並通報產品來源的主管單位（台中與雲林的衛生局）進一步調查辦理。

衛生局表示，雖然過氧化氫與苯甲酸是合法食品添加物，但使用量必須符合規定，這次干絲和豆干被驗出超標，已違反食品安全法，最重可罰到300萬元。至於黃麴毒素則是黴菌在高溫潮濕下產生的毒素，尤其花生類製品若保存不當，就很容易中標，而這次被驗出的花生粉，不只黃麴毒素總量超標，還含有過量的B1，恐增加肝癌風險，後果不可輕忽！

衛生局提醒大家，清明節採買拜拜用的食材時要睜大眼睛，優先挑選包裝完整、標示清楚的產品，不要購買顏色過白、過鮮豔，看起來不自然的食品，花生粉買回家後要放在陰涼處或冰箱，開封後務必密封，避免受潮發霉。只要有發黴、變色、油耗味，就不要再吃！

另外，衛生局也在便捷服務中心與各地衛生所免費提供過氧化氫檢測試劑，民眾可以拿來檢測豆干、魚丸、麵腸等食品是否殘留過氧化氫，歡迎大家多加利用，守護自己和家人的健康。

彰化縣衛生局公布今年清明節食品抽驗不合格的3樣食品。（衛生局提供）

彰化縣衛生局公布今年清明節抽驗不合格名單，衛生局第一時間要求業者下架問題商品，並通報產品來源的主管單位台中與雲林衛生局進一步追查。（衛生局提供）

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