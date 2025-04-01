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    柯文哲吃止痛藥過量腎水腫、腎衰竭？台北醫院揭服藥時序駁斥謠言

    前台北市長、前民眾黨主席柯文哲。（資料照，記者塗建榮攝）

    前台北市長、前民眾黨主席柯文哲。（資料照，記者塗建榮攝）

    2025/04/01 16:36

    〔記者黃子暘／新北報導〕前台北市長、前民眾黨主席柯文哲官司纏身，被羈押在台北看守所，因身體不適2度戒護就醫均未留院，今（4月1日）第3度戒護就醫。外傳柯文哲吃止痛藥過量導致腎水腫、腎衰竭，收治柯文哲的衛生福利部台北醫院澄清訊息不實，醫療團隊開立止痛藥均有醫囑1日4顆，且藥物都由看守所人員保管、所方依照醫囑看著服藥，且柯文哲3月28日回診抽血檢查，腎功能正常。

    部北表示，柯文哲於3月25日接受體外震波碎石手術，醫療團隊基於術後疼痛管理的考量，開立止痛藥「Tramadol」，並於醫囑上註明「一日四次、每次一顆」，看診時也明確指導患者僅需在疼痛時服用；藥物由所方保管、依醫囑眼同服藥，柯文哲無法自行取藥。

    部北指出，3月25日術後，柯文哲當日晚上、睡前、3月26日早、中、晚、睡前服用Tramadol止痛藥，3月27日中午服用Tramadol後就未再服用，3月28日柯文哲回診檢查，告知疼痛、血尿均有改善，當日抽血檢查腎功能正常，因此關於服用止痛藥過量、服用止痛藥導致腎水腫及腎衰竭的說法，均與事實不符。

    部北說，院方始終堅守專業醫療標準，提供病人適切治療與照護，盼藉此澄清，避免患者與醫療團隊不必要的困擾。

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