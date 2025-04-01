苗縣府表揚績優社工 鍾東錦承諾明年發百萬獎金

苗栗縣政府今（1）日上午舉行慶祝社工日大會，頒獎表揚29位榮獲苗栗縣和全國績優社工人員。（圖由縣府提供）

2025/04/01 17:32

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府今（1）日上午舉行慶祝社工日大會，縣長鍾東錦頒獎表揚29位榮獲苗栗縣和全國績優社工人員，並承諾明年將頒發至少100萬元獎金，以感謝社工們幫助弱勢付出的愛心和奉獻。

獲表揚的苗縣績優社工人員為，活力新秀獎：羅珮菁、張秀慧、賈彩麗、李文琦、林純羽；績優社工獎：童賢婷、馬淑芬、張秀純、謝玫玲、陳煒君、林秀容、鍾雨錡、郭瓊媛、張源富、鍾欣媛、彭巧宸；傑出領導獎：吳明慧、葉孟欣、孫保珍、胡雪珠、劉欣怡；資深敬業獎：湯鳳琴。

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接受表揚的全國績優社工人員為，資深敬業獎：縣府社會處副處長邱苹榛、社工督導胡雪珠、原民及族群發展處社工督導張潔、伊甸社會福利基金會主任張智于、謙德社會工作師事務所社工師蘇燕玉；績優社工獎：縣府長照管理中心照顧管理督導洪淑姿、謙德社會工作師事務所社工師李嘉惠。

會中，縣府社會處長張國棟說明縣府去年實施的5項激勵社工方案，並邀請榮獲苗縣績優志工獎的縣府公職社工師張源富、資深敬業獎的家扶中心主任湯鳳琴分享從事社工的心歷路程和經驗，同時現場亦安排視障舒壓按摩、美食饗宴胖卡餐車活動，藉由享受美食與按摩適時的放鬆心情與紓壓。

鍾東錦表示，去年初發生的兒虐事件引起全國關注，更讓大眾深刻體會社工人員所面對的困難挑戰性，因此在去年社工日活動中指示社會處研擬激勵社工的措施，包括社工師考試補助、績優社工獎勵金、社工碩士進修補助、績優社工觀摩補助及社工舒壓課程補助等，感謝玉清宮贊助獎勵金，見賢思琪教育基金會贊助住宿券。

鍾東錦並承諾，明年將頒發至少100萬元獎勵金，透過實質的獎勵，激勵社工人員士氣，感謝苗縣約550位社工的付出和努力，歡迎更多青年加入社工行列，讓需要幫忙的弱勢民眾獲得更多的協助。

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