為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    餐廳「櫛瓜」一盤動輒上百元 鄉民怒轟：根本是暴利

    烤櫛瓜（左）示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    烤櫛瓜（左）示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    2025/04/01 18:16

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日有民眾控訴台南知名火鍋店推出的「無菜單燒烤」價格昂貴，5個女生用餐後，結帳金額竟高達15440元，其中一盤櫛瓜價格880元，讓人直呼誇張。對此，有網友以「櫛瓜根本就是暴利吧？」發文質疑，櫛瓜在部分餐廳的價格根本是「暴利」。

    一名網友在網路論壇「PTT」發文抱怨，櫛瓜原產於南美洲墨西哥，在當地只是普通的庶民食材，但韓劇帶起風潮後，這東西就變成「高大上」的食材了，直呼「太扯了吧！」他強調，超市購買一條櫛瓜僅需幾十元，然而許多餐廳卻能隨便賣到幾百元，令人難以理解。

    原PO進一步質疑，「你說食材處理費有技術含量就算了，但問題是櫛瓜有什麼技術含量？」他認為，他認為，無論是切片撒鹽、或是塗醬燒烤，料理方式都非常簡單，「我阿嬤都會，我家的狗學個三天應該也會，這東西竟然能夠上得了中高檔餐廳的檯面？他X的就是坑錢吧？就是暴利吧？」

    該貼文曝光後引發網友熱議，「很吃料理手法，不好吃，韓國進口的比較好吃」、「我都買三條50不貴」、「很好吃啊，厚切的乾煎撒點鹽就讚讚讚」、「跟酪梨一個樣 超級食物智商稅」、「櫛瓜營養價值是不錯不過不能過度烹飪」、「十幾年前櫛瓜市場還罕見時是超高級小黃瓜價位一條50-100，現在便宜多了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播