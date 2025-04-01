餐廳「櫛瓜」一盤動輒上百元 鄉民怒轟：根本是暴利

烤櫛瓜（左）示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2025/04/01 18:16

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有民眾控訴台南知名火鍋店推出的「無菜單燒烤」價格昂貴，5個女生用餐後，結帳金額竟高達15440元，其中一盤櫛瓜價格880元，讓人直呼誇張。對此，有網友以「櫛瓜根本就是暴利吧？」發文質疑，櫛瓜在部分餐廳的價格根本是「暴利」。

一名網友在網路論壇「PTT」發文抱怨，櫛瓜原產於南美洲墨西哥，在當地只是普通的庶民食材，但韓劇帶起風潮後，這東西就變成「高大上」的食材了，直呼「太扯了吧！」他強調，超市購買一條櫛瓜僅需幾十元，然而許多餐廳卻能隨便賣到幾百元，令人難以理解。

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原PO進一步質疑，「你說食材處理費有技術含量就算了，但問題是櫛瓜有什麼技術含量？」他認為，他認為，無論是切片撒鹽、或是塗醬燒烤，料理方式都非常簡單，「我阿嬤都會，我家的狗學個三天應該也會，這東西竟然能夠上得了中高檔餐廳的檯面？他X的就是坑錢吧？就是暴利吧？」

該貼文曝光後引發網友熱議，「很吃料理手法，不好吃，韓國進口的比較好吃」、「我都買三條50不貴」、「很好吃啊，厚切的乾煎撒點鹽就讚讚讚」、「跟酪梨一個樣 超級食物智商稅」、「櫛瓜營養價值是不錯不過不能過度烹飪」、「十幾年前櫛瓜市場還罕見時是超高級小黃瓜價位一條50-100，現在便宜多了」。

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