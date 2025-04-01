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    「0121」台南楠西震災 建物修繕補助已核撥逾1.7億

    受損建物修繕補助已核撥逾1.7億元。（台南市府提供）

    受損建物修繕補助已核撥逾1.7億元。（台南市府提供）

    2025/04/01 16:52

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕「0121」楠西地震重創台南，南市府受理紅、黃單建築物修繕補助案758件，已核定核撥535件、金額總計超過1.7億餘元。

    南市府共受理並完成4122件緊急評估案件，其中，紅單500 件、黃單1560 件，合計2060件。扣除不申請案件76件，已完成現勘評估1984件，今（1）日全部寄送損壞評估報告。

    南市工務局表示，已於3月27日公告「台南市0121震災一般住宅建築物災損修繕補助金實施計畫」，受災戶可持相關文件向公所提出申請，至今已受理紅黃單建築物修繕補助案件758件，並核定核撥535件，金額總計1億7184萬562元，收到損壞評估報告的受災戶，儘速至公所提出申請。

    市長黃偉哲表示，此次紅黃單數量多達兩千多筆，是過去震災經驗的好幾倍，市府相關局處進駐「0121震災復原聯合臨時服務中心」簡化補助流程，協助民眾儘快提出申請，目前已順利核撥超過3成的申請案，將會持續加快撥款進度。

    黃偉哲表示，已收到「損壞評估報告」的受災戶儘速向當地公所提出修繕補助申請，讓市府能夠快速核發補助，幫助民眾恢復家園，重建生活。除了屋損補助，市府仍會持續關心每位災民的需求，協助提供災民所需資源及支援，也會積極處理災後重建、振興地方經濟相關工作。

    屋損現勘評估完成，紅、黃單共2060件。（台南市府提供）

    屋損現勘評估完成，紅、黃單共2060件。（台南市府提供）

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