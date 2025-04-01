南投桐花祭4/12登場 小旅行體驗客家風情

每年4、5月是桐花盛開時節，南投縣國姓、埔里、魚池及名間等地，均可欣賞桐花之美。（記者張協昇攝）

2025/04/01 16:43

〔記者張協昇／南投報導〕 每年4、5月是桐花盛開時節，朵朵白色桐花如雪花般飄落，又被稱為「4月雪」，南投縣桐花祭系列活動也即將從4月12日登場，南投縣政府文化局1日召開記者會，宣布今年桐花祭系列活動重頭戲，將安排3條桐花小旅行，帶領民眾深入國姓、魚池及名間客庒賞桐花、品嘗特色客家美食，體驗濃濃的客家文化風情。

「2025南投縣客家桐花祭」宣傳記者會，邀請「茄荖山莊」青少年，演出結合客家元素且洋溢著青春活力的舞蹈開場，並由縣府秘書長洪瑞智、文化局副局長李玉蘭等人共同揭幕。縣府文化局表示，今年桐花祭系列活動主題為「埔天桐慶迎客情」，從4月12日至5月10日，將陸續推出「好客國姓~HAKKA桐花小旅行」、「綻放的名間‧桐遊松柏嶺」、「魚池桐花趣—花現魚池 桐樂蓮華池」3條桐花小旅行。

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其中國姓HAKKA桐花小旅行，將安排遊客至北港村山林，漫步於桐花步道欣賞桐花之美，並前往當地的食農教育基地新豐農場DIY體驗手作八布丁等客家米食；魚池桐花趣小旅行則帶領遊客走進客庒五城村，探索台灣珍希動植物保育重地的生態祕境連華池，近距離觀察及了解桐花生態；至於名間桐遊松柏嶺小旅行，除安排賞桐步道走讀、在地茶葉導覽外，也能體驗3D彩繪桐花，並品嘗客家美食。 活動詳情可至客家委員會「桐花祭客庒小旅行」官網 https://romantichakka.com/hakkatours/TourPage?a=967查詢。

南投國姓HAKKA桐花小旅行，將由道覽志工帶領遊客至北港村山林賞桐花，並了解桐花生態。（截取自客委會桐花祭活動官網）

南投縣文化局1日召開2025桐花季列列活動記者會，宣布推出3條桐小旅行。（記者張協昇攝）

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