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    台北捷運調快47座電扶梯速度 每分鐘多載22人

    台北捷運即日起陸續微調台北車站、市政府站等轉乘或旅客較多車站，共計47座上行電扶梯運行速度。（記者林承鴻攝）

    台北捷運即日起陸續微調台北車站、市政府站等轉乘或旅客較多車站，共計47座上行電扶梯運行速度。（記者林承鴻攝）

    2025/04/01 16:20

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運公司為提升電扶梯運能，縮短旅客等候時間，即日起陸續微調台北車站、市政府站等轉乘或旅客較多車站，共計47座上行電扶梯運行速度，預計每分鐘多載22人。

    北捷說明，捷運全系統共1190台電扶梯，本次微調47座上行電扶梯，運行速度由原先每秒0.5公尺調至每秒0.65公尺，預計調整後，單一電扶梯尖峰時段每分鐘搭乘人數約可增加22位旅客，進一步提升效率。

    北捷表示，為確保旅客安全，47座電扶梯處將增設告示，提醒旅客「前方電扶梯速度較快，務請緊握扶手、站穩踏階」，電扶梯兩側皆可站立；亦請旅客勿在電扶梯上使用手機，以免分心導致踩空或跌倒受傷。

    北捷提醒，請家長務必注意隨行孩童安全，攜帶重物、身體不適或年長旅客，建議優先選擇搭乘電梯。

    北捷指出，2017年起，台北捷運曾於忠孝復興站等轉乘車站共計11座電扶梯，試辦微調運行速度，紓解電扶梯排隊人潮，經觀察，確實有效縮短旅客排隊時間；進一步觀察，旅客搭電扶梯不慎受傷與微調運行速度並無明顯關連。

    北捷表示，參考國際軌道運輸業者電扶梯速度，新加坡與香港地鐵電扶梯，最高運轉速度約每秒0.75公尺，均高於台北捷運調整後的速度。

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