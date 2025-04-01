桃園市第2波機車駕訓補助 每人最高補助2600元

桃園市今年第2波機車駕訓補助開跑，交通局統計，相較於未受訓者，受過駕訓課程者的違規及肇事風險皆大幅降低。（交通局提供）

2025/04/01 16:47

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市公、私協力推出500名早鳥全額補助機車駕訓費受好評，補助名額短短1個多月就用罄，桃市府交通局表示，考量市民報名相當踴躍，市府與新竹區監理所合作，推出第2波補助方案，共700個名額、每人最高補助2600元。

交通局表示，今年率先採公私協力方式，與新竹區監理所、桃園市客運公會、貨運公會、遊覽車公會及柏昇車體、長榮國際合作，於2月中旬推出早鳥500名機車駕訓全額補助，市民反應熱烈，申請名額3月底已用罄，市府與新竹區監理所合作，推出第2波補助方案，除該所補助的1300元，市府疊加補助1300元，每人可補助最高2600元，名額700名，市民可洽合作的駕訓班報名。

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交通局長張新福表示，自2019年起推動機車駕訓補助計畫，統計至2024年發現，相較於未受訓者，受過駕訓課程者的違規風險減少59%，肇事風險降低36%，顯見民眾透過專業訓練後，能有效提升駕駛技術及防禦駕駛觀念，且依據道安資料顯示，暑假期間一向為機車族肇事高峰期，希望引導民眾利用淡季，在畢業前、就業前完成駕訓取得駕照再騎車。

新竹區監理所也將持續督促轄內駕訓班提供優質、專業的學習內容，讓受訓學員騎乘機車更安全，還沒報名的民眾，可把握第2波疊加補助機會儘速報名，相關報名資訊請逕洽桃園地區各合作的機車駕訓班，名單可至「監理服務網」查詢。

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