台南哈赫拿爾森林散步導覽 將辦2場免費體驗導覽

觀旅局今天宣布哈赫拿爾森林散步路線啟動，將帶領民眾深入探索森林水岸秘境。（記者王姝琇攝）

2025/04/01 16:52

〔記者王姝琇／台南報導〕觀旅局今天宣布哈赫拿爾森林散步路線啟動，4月5、12日將辦理2場免費體驗導覽，帶領民眾深入探索森林水岸秘境，品嚐道地眷村美食，即日起開放線上報名。

南區體育公園旁的竹溪，以及隱身於竹溪寺旁的哈赫拿爾森林，配合整體環境及亮點營造，今年初開放，現已成為民眾漫步賞景、生態探索的水岸秘境景點，是難得保有原始風貌的都市森林。

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市長黃偉哲說，哈赫拿爾森林最早載於17世紀文獻史料及古地圖，意指「海牙人的森林」，市府以低度開發為原則進行自然復育及營造手作步道；為讓更多民眾深入了解，觀旅局媒合專業導覽講師葉水木、張淑君帶領遊客漫遊探訪。還能順遊緊鄰的水交社文化園區，品嚐道地眷村美食。

黃偉哲也提到，竹溪已經啟動第2期水質淨化工程，以及周邊場地優化措施，包括流浪動物安置及路燈設置等都已改善，使哈赫拿爾森林與整治後的竹溪水岸園區相得益彰。

哈赫拿爾森林散步導覽路線沿著竹溪右岸出發，民眾可沿路欣賞整治後的竹溪水岸園區，半弧形的月見橋在湖中倒映著美麗的弦月景象，岸邊種植著多種植栽，四季皆能欣賞不同風光，哈赫拿爾森林則保留原始的參天大樹和竹林群落，並設置符合現地生態環境的手作步道及昆蟲旅館。

最後來到水交社文化園區及市區唯一山丘「桂子山」，原為日治時期海軍軍事基地，二戰結束後國民政府接收成為空軍眷村，迄今保留日式宿舍與建築群，成為眷村文化資產保存的重要據點。

路線亦行經竹溪禪寺古寺門、體育場原總督府蒸汽機關車、志開國小，帶領遊客穿越古今，探索台南的時代更迭以及孕育而生的城市景觀。

此外，其周邊有獲得米其林指南推薦的「阿輝黑輪」，以及煙燻臘味、燒餅油條、牛肉麵、水煎包等道地眷村美食，附近亦有杏仁豆腐冰、臭豆腐、綠豆湯等在地小吃。

觀旅局今天宣布哈赫拿爾森林散步路線啟動，將帶領民眾深入探索森林水岸秘境。（記者王姝琇攝）

觀旅局今天宣布哈赫拿爾森林散步路線啟動，將帶領民眾深入探索森林水岸秘境，品嚐道地眷村美食。（南市觀旅局提供）

觀旅局今天宣布哈赫拿爾森林散步路線啟動，將帶領民眾深入探索森林水岸秘境，品嚐道地眷村美食。（記者王姝琇攝）

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