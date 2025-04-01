汽車隔熱紙透光率指引沒強制 民團要求法制化「否則年底上街頭」

交通部討論訂定汽車玻璃隔熱紙透光率指引。（交通部提供）

2025/04/01 16:27

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部宣布將訂定汽車玻璃隔熱紙透光率指引，目的在避免透光率太低導致駕駛看不清路上行人；不過行人路權團體表示，僅訂定「指引」沒有強制力，必須要法制化、建立強制規範，否則年底會上街頭抗議。

公路局在上月邀請包括學者專家、路權團體、駕駛人職業公工會等單位討論汽車隔熱紙透光率指引，之後計畫在今年六月公布指引，提供給車商、隔熱紙製造商和消費者參考。透光率越高、駕駛看得越清晰，但目前我國無標準，但多數汽車前擋玻璃透光率不到40%。

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根據交通部蒐集各國作法，汽車的前擋玻璃貼上隔熱紙後，透光率至少要70%以上，前座兩側車窗的透光率為70%以上或不能低於35%；後座兩側玻璃、後擋風玻璃為35%或不予訂定標準。計程車部分，則是前方擋風玻璃和前側窗透光率70%、後側窗透光率35%。

行人零死亡推動聯盟理事羅宜指出，前方擋風玻璃或前側車窗玻璃透光率70%以上，倡議團體大多有共識，但後側車窗或後方擋風玻璃透光率標準意見較分歧，還在討論中。

但羅宜強調，行政指引沒有強制力，應該要法制化讓全台一體適用，如果今年無法訂出法制化時程、只有行政指引，路權團體年底會針對隔熱紙納管和其他交通安全議題上街頭抗議。

交通部公路局說明，為了凝聚共識已持續召開多場會議，與相關單位及利害關係人溝通協商，預計今年6月底前完成汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引送交通部核定，並會將民間團體表達意見併同提供交通部，以作為交通部後續政策決定參考。

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