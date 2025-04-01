為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    搶票要快！長榮春季限時優惠開跑 下殺3158元起

    長榮航空舉辦春季限時優惠活動。（資料照）

    長榮航空舉辦春季限時優惠活動。（資料照）

    2025/04/01 16:07

    〔記者蔡昀容／台北報導〕長榮航空推出春季限時優惠，即日起至4月15日晚間11時59分止，官網購買2025年12月31日前從台灣地區出發的指定航線，機票有優惠折扣。

    「賞花GO！2025長榮航空春季限時優惠」活動，桃園－香港來回未稅價3158元起、桃園－曼谷來回未稅價5463元起、桃園－新加坡來回未稅價5719元起。

    最受台灣民眾喜愛的日本航線，桃園－沖繩來回未稅價6984元起、桃園－大阪來回未稅價1萬0127元起、桃園－東京成田來回未稅價1萬0802元起，此外，桃園－洛杉磯來回含稅價也只要2萬9475元起。

    長榮航空也與各大旅行社推出自由行產品，長榮大旅行家「新有所屬，峴在出發」系列產品，新加坡、峴港搭配精選飯店，未稅9999元起。歐洲方面，機加酒精選行程慕尼黑2萬7700元起，米蘭最低2萬6969元起。團體旅遊也有優惠，詳情可上活動網頁（https://reurl.cc/V0ZLdZ）查詢。

    另外，長榮航空第四代豪華經濟艙5月16日、5月27日正式投入慕尼黑及米蘭航線。長榮航空表示，如要歐洲深度旅遊，搭乘長榮航空歐洲航班轉機前往柏林、法蘭克福、杜賽道夫、蘇黎世、馬德里、巴塞隆納、哥本哈根、布魯塞爾與華沙，深入歐洲各大城市也有優惠價，詳情可上活動網頁（https://reurl.cc/L5ovW7）查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播