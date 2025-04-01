搶票要快！長榮春季限時優惠開跑 下殺3158元起

長榮航空舉辦春季限時優惠活動。（資料照）

2025/04/01 16:07

〔記者蔡昀容／台北報導〕長榮航空推出春季限時優惠，即日起至4月15日晚間11時59分止，官網購買2025年12月31日前從台灣地區出發的指定航線，機票有優惠折扣。

「賞花GO！2025長榮航空春季限時優惠」活動，桃園－香港來回未稅價3158元起、桃園－曼谷來回未稅價5463元起、桃園－新加坡來回未稅價5719元起。

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最受台灣民眾喜愛的日本航線，桃園－沖繩來回未稅價6984元起、桃園－大阪來回未稅價1萬0127元起、桃園－東京成田來回未稅價1萬0802元起，此外，桃園－洛杉磯來回含稅價也只要2萬9475元起。

長榮航空也與各大旅行社推出自由行產品，長榮大旅行家「新有所屬，峴在出發」系列產品，新加坡、峴港搭配精選飯店，未稅9999元起。歐洲方面，機加酒精選行程慕尼黑2萬7700元起，米蘭最低2萬6969元起。團體旅遊也有優惠，詳情可上活動網頁（https://reurl.cc/V0ZLdZ）查詢。

另外，長榮航空第四代豪華經濟艙5月16日、5月27日正式投入慕尼黑及米蘭航線。長榮航空表示，如要歐洲深度旅遊，搭乘長榮航空歐洲航班轉機前往柏林、法蘭克福、杜賽道夫、蘇黎世、馬德里、巴塞隆納、哥本哈根、布魯塞爾與華沙，深入歐洲各大城市也有優惠價，詳情可上活動網頁（https://reurl.cc/L5ovW7）查詢。

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