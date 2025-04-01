兒童節快樂！南投埔里4鄉鎮萬名學童 獲巧克力工房禮盒

南投埔里鎮公所與巧克力工房捐出1萬份餅乾禮盒，要送給埔里等4鄉鎮的學童，祝福兒童節快樂。左三起為埔里鎮長廖志城、Feeling 18董事長茆晉（日牂）。（埔里鎮公所提供）

2025/04/01 17:05

〔記者劉濱銓／南投報導〕兒童節將屆，南投埔里鎮公所今與當地知名甜點企業Feeling 18巧克力工房，一同準備曲奇餅乾禮盒，除將送給包括埔里、魚池、國姓鄉學童，今年再新增仁愛鄉，共計送出1萬份，讓偏遠地區的孩子，也能感受到節慶的溫馨與快樂。

埔里鎮公所表示，巧克力工房已連續多年致贈埔里鎮公私立幼兒園、國小學童兒童節禮物，今年邁入第16年，不論巧克力還是餅乾，都讓小朋友獨享專屬禮，今在南投地檢署主任檢察官姚玎霖、良顯堂社福基金會董事長吳明賢與地方民代等人見證下，由埔里鎮長廖志城，以及Feeling 18董事長茆晉（日牂）親自送給4鄉鎮的學校代表。

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茆晉（日牂）說，兒童節公益行動近年逐步擴大，起初擴及魚池鄉，去年納入國姓鄉，今年再新增仁愛鄉，總計1萬名學童會收到禮物，去年小朋友收到的是埔里吉祥物「噗哩」造型手工餅乾，今年則是曲奇餅乾禮盒。

茆也說，埔里當地的良顯堂社會福利基金會，2020年成立「靠山咖哩」餐廳，輔導弱勢青少年從事餐飲業，至今已協助40餘人習得餐飲技能，並提供穩定就業機會，他本身也是基金會董事，為延續基金會創辦人陳綢阿嬤的愛心，將在暑假於埔里地理中心碑打造「靠山咖哩旗艦店」，並將該店定位為「公益孵化器」，未來盈餘全數捐助良顯堂基金會，實踐企業社會公益，以及培育青少年的承諾。

廖志城指出，感謝埔里知名企業投身公益，從兒童節禮物到「靠山咖哩」公益計畫，以行動證明企業也可以成為改變社會的力量。

良顯堂基金會董事長吳明賢也感謝在地企業願意付出心力，補強社會福利資源的缺口，真正落實陳綢阿嬤「甲你做伙，成為孩子靠山」的精神。

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