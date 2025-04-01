華航換春季新菜單！ 新加坡米其林餐廳瓊榮記限定聯名

中華航空春季推出新的機上菜單，與米其林一星米香合作三杯鮑魚燒虎掌佐地瓜飯。（華航提供）

2025/04/01 17:09

〔記者蔡昀容／台北報導〕時序入春，中華航空4月起換新菜單。與華航長期合作的知名餐廳頤宮、米香、燈燈庵及陽明春天，研發端出機上新菜色，新加坡航線則提供限定聯名異國料理，邀請《米其林指南》必比登推薦的新加坡瓊榮記操刀。

新加坡知名海鮮餐廳瓊榮記，其創意醬汁讓餐點呈現出獨樹一格的風味，成為在地人的經典。華航與瓊榮記合作，將「金沙雞佐米飯」端上三萬英呎高空，於新加坡飛往台灣的豪華商務艙、商務艙供應。

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華航長程航線與米其林三星頤宮合作，豪華商務艙「頂級海陸大餐」是御製牛小排及金沙龍蝦雙拼主菜，豪華經濟艙主菜「鮮蝦雲吞撈麵」裹覆醬汁廣生麵佐蝦肉雲吞，經濟艙主菜「啫啫滑雞飯」以紅蔥頭與雞肉復刻經典粵式美味。

區域航線則供應米其林一星米香的台式風味。豪華商務艙／商務艙主菜「三杯鮑魚燒虎掌佐地瓜飯」，三杯料理鮑魚及豬蹄筋；豪華經濟艙及經濟艙分別有「咖哩燉牛肉薑黃飯」及「番茄牛肉藜麥飯」。

擅長使用四季食材打造高級懷石料理的燈燈庵，在日本指定航線豪華商務艙／商務艙吃得到。主菜有香煎至外酥內嫩「比目魚雲丹燒」及風味醇厚「A5 黑毛和牛味噌燒」；主食將抹茶拌入米飯，甜點「甘露蓮霧優格奶凍」運用台灣蓮霧及蜜柑，堆疊抹茶與優格奶油。

米其林綠星陽明春天，提供素食旅客創意餐點。豪華商務艙／商務艙「沙嗲猴頭菇椰香飯」將猴頭菇融合沙嗲醬，配上以椰漿慢火蒸煮而成的糙米飯，濃香開胃；豪華經濟艙及經濟艙主菜「手工咖哩植物肉丸佐糙米飯」，以手作植物肉丸搭配咖哩醬，呈現多層次的色香味。

中華航空春季推出新的機上菜單，與米其林三星頤宮合作海陸大餐。（華航提供）

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