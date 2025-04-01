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    拖欠社工助理薪水2個月 北市社會局挨批「拿學生飯錢做社福」道歉了

    社會局說明，為配合衛福部兼職助理聘用政策，自2022年3月起陸續聘用社工助理，因社會局內人員異動導致業務銜接出現落差，造成內兼職社工助理薪資出現遲付狀況。（台北市社會局提供）

    社會局說明，為配合衛福部兼職助理聘用政策，自2022年3月起陸續聘用社工助理，因社會局內人員異動導致業務銜接出現落差，造成內兼職社工助理薪資出現遲付狀況。（台北市社會局提供）

    2025/04/01 17:05

    〔記者劉詠韻／台北報導〕立委吳沛憶、台北市議員林亮君攜手社工職業工會，今（1）日召開「社會安全網中的社工勞動破網」記者會，揭露北市有17名擔任社工助理的學生遭遇拖欠薪資。對此，北市社會局長姚淑文深感歉意，表示已要求各單位進行檢討核銷流程並建立預警制度，未來將確保所有助理社工員的勞動權益不受侵害。

    台北市議員林亮君指出，社工助理多數為在校大學生，批評北市社會局拖欠薪資形同「拿學生的房租、飯錢在做社福」，更轟社會局長官未有實際作為協助第一線承辦同仁。北市社會局長姚淑文回應，已要求各單位進行檢討核銷流程並建立預警制度，每月務必準時發放薪資，對於社工助理未能如期請領薪資深感歉意，未來將確保所有助理社工員的勞動權益不受損害。

    北市社會局說明，為配合衛福部兼職助理聘用政策，自2022年3月起陸續聘用社工助理，因社會局內人員異動導致業務銜接出現落差，以至於內兼職社工助理薪資出現遲付狀況。另針對年終獎金議題，社會局全部委外案件合計128件，去年已經有126件按規定核發社工員1.5個月年終獎金，最後2件社會局將持續輔導依規定核發。

    社會局社工科長邱慶雄表示，社會局聘僱的兼職助理自2024年下半年起，因北市政府社會局因人員異動及業務交接出現落差，新進人員尚未能熟悉行政流程，雖然每個月撥付前一月份的工資，但實際入帳時間不一，造成薪資撥付出現不固定或延遲情形，強調目前全數兼職助理薪資皆已完成撥付。

    邱慶雄解釋，鑒於中央衛福部薪資調薪及年度計畫核定變動等狀況，行政同仁核銷應變不及，導致今年1月社工助理薪資撥付時程，原應於2月撥付遲至114年3月才核發；社會局內部對此已全面檢討、精簡核銷流程，並強化行政人員訓練並設立預警機制，杜絕類似情況再度發生。

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