嘉縣新埤國小模範生「出任務」 老幼同享低碳「五色飯」

新埤國小學生與社區長輩一同DIY五色飯。（新埤國小提供）

2025/04/01 16:52

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市新埤國小長期營造校園生態環境，有「花園生態學校」美譽，校園有香草花園、食農菜圃及網室蝶園；兒童節即將到來，學校模範生今天「出任務」，帶領家中、社區長輩認識學校，進行老幼共學，體驗食農教育，一同享用色彩繽紛的天然「五色飯」，認識食物從產地到餐桌的過程。

食農教育老師洪奇妙今天進行「彩虹美學低碳餐桌」課程，模範生與長輩一同體驗，體驗低碳餐桌美學DIY，介紹五色食材來源、對照心、脾、肺、腎、肝的食療作用，學生廖湘霓向長輩介紹校園香草迷迭香、紫蘇、薄荷的食用經驗，太保市長鄭淑分也到場參與。

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黃貴鶴阿嬤說，五色飯用蝶豆花、洛神、香蘭、薑黃、梔子、杜仲，都是健康養生的食材，吃了健康，心情愉悅；龔文傑阿公忙著拍照，笑說「必須先用手機來吃！」 新埤社區發展協會理事長劉金枝說，新埤國小獲得台美生態學校銀質獎肯定，帶著社區長輩與學校共享樂活，感受滿滿幸福。

模範生李宥儀說，五色飯的顏色繽紛美麗，令人胃口大開，模範生龔祐潔與阿嬤一起吃自己包的五行五色蔬食飯糰，直說「好幸福！」

新埤國小校長陳怡君說，飲食與健康息息相關，學校以環境永續出發，指導學生成為農藝尖兵，動手為學校打造自然農作學習環境，透過植栽園藝與植物、大自然連結，培養關心自己、愛護環境的心。

新埤國小校園種植許多香草植物。（新埤國小提供）

新埤國小模範生今天出任務，與長輩進行老幼共學。（新埤國小提供）

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