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    最低5折起！台南21觀光工廠清明連假祭出優惠搶客

    兒童、清明4天連假將至，台南市21處觀光工廠祭出優惠活動搶客。（台南市政府提供）

    兒童、清明4天連假將至，台南市21處觀光工廠祭出優惠活動搶客。（台南市政府提供）

    2025/04/01 16:49

    〔記者王姝琇／台南報導〕兒童、清明4天連假將至，台南市21處觀光工廠結合文化體驗、親子同樂與特色產品展售，於連假期間推出系列活動暨優惠，邀遊客一同感受台南獨特的產業魅力。

    台南擁有21家觀光工廠結合周邊景點推出8大旅遊路線，包括：「暢遊鐵道．職人探索」、「漫步米香．香氛療癒」、「徜徉香氣．史尋蹤、「穿梭時光．知識科普」、「甜蜜時尚．生活創藝」、「保健夯吉．生技足跡」、「私藏味蕾．美食樂章」，及「魅力醫美．世界遨遊」路線。

    市長黃偉哲表示，正值春暖花開的季節，台南4天連假期間氣候宜人，可以欣賞官田區烏山頭水庫風景區南洋櫻、麻豆區柚花季、學甲區蜀葵花季、西港區花旗木等花海之外，轄內21家觀光工廠也是適合全家大小輕鬆出遊的選擇，因應連假預期人潮，各家觀光工廠也精心策劃活動迎客。

    經發局代理局長蕭富仁表示，配合連假，台南觀光工廠祭出DIY手作體驗、折價優惠、滿額贈活動，讓大、小朋友都能玩得開心、收穫滿滿。八大旅遊路線，可至台南市觀光工廠官網查詢。

    連假期間祭出優惠部分，包括瓜瓜園地瓜生態故事館4月3至5日商品區消費滿999元，贈瓜寶水杯帆布手提袋、地瓜冰淇淋特價5折，以及氣墊城堡每人100元並贈汽球棒。

    萬國通路創意觀光工廠4月3至6日限定款式行李箱與背包快閃優惠，最低5折起，4月4日還有萬國童樂會YOYO家族陪小朋友同歡。虹泰水凝膠世界消費滿1500元贈送兒童節童趣氣球棒或趣味泡泡遊戲。黑橋牌香腸博物館任選脆片肉捲或牛肉乾系列2件以上88折。

    新百祿燕窩觀光工廠於4月4、5日加開「燕窩水梨雙人DIY套組」課程場次，讓親子共同完成專屬的食光饗宴。天一中藥生活化園區即日起至4月6日兒童至館內領取蓋章券，集滿4個章即可兌換限量藥草香包。

    台南擁有21家觀光工廠，並結合周邊景點推出8大旅遊路線。（台南市政府提供）

    台南擁有21家觀光工廠，並結合周邊景點推出8大旅遊路線。（台南市政府提供）

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