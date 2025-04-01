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    7處快速公路大貨車速限調降今上路 時速90降為80

    7處快速公路大貨車速限調降。（公路局提供）

    7處快速公路大貨車速限調降。（公路局提供）

    2025/04/01 15:32

    〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部公路局在去年底公告20噸以上大貨車最高速限調降，省道7處路段的速限從時速90公里降為80公里，今（1）日起上路。

    公路局在去年12月13日公告20噸以上大貨車最高速限調降為80公里/小時，調降範圍為台66線10K+100至27K+205（市道114線－大溪端）、台68線1K+000至16K+800（南寮端－新中正橋交流道）、台72線2K+410至20K+800（後龍端－中興）、台76線11K+400至27K+000（埔鹽交流道－林厝）、台84線32K+487至37K+800（頭社交流道－走馬瀨）、台86線0K+000至17K+900（台南端－關廟）、台88線0K+000至22K+391（五甲系統交流道－竹田端）等現行速限90公里/小時之7處路段。

    公路局說明，今年1月1日起開始3個月宣導期後，自今天0時起正式實施。公路局已在宣導期間針對20噸以上大貨車超速車輛製發宣導單予以提醒，並就單月違規超速2件以上之業者進行拜訪、單月違規超速1件進行發文或寄發宣導單。

    此外，各區監理所已協調警察局等單位提高各路段的路檢聯稽次數，正式實施後也將持續宣導業者。

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