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    大村圓環要改善三叉路口交通「黑洞」 上路近2個月反惹怨

    彰化縣政府今年2月完成大村鄉中正西路圓環路口，因劃設一堆線，引來用路人抱怨，工務處強調，希望能用標線引導車輛繞圓環行駛，讓車輛繞行減速、車流更順暢。 （圖縣府提供）

    彰化縣政府今年2月完成大村鄉中正西路圓環路口，因劃設一堆線，引來用路人抱怨，工務處強調，希望能用標線引導車輛繞圓環行駛，讓車輛繞行減速、車流更順暢。 （圖縣府提供）

    2025/04/01 16:10

    〔記者張聰秋／彰化報導〕三叉路口車來車往，沒紅綠燈一場亂，彰化縣大村鄉中正西路與周邊巷弄交會處，過去就是這樣的狀況，車流雜亂、爭道、塞車成常態，為了改善這個交通「黑洞」，彰化縣政府工務處今年2月把路口改造成全縣第一處標線型圓環路口，希望能用標線引導車輛繞圓環行駛，讓車輛繞行減速、車流更順暢。

    不過，圓環上路近兩個月，就引來不少討論。有駕駛人抱怨，畫線畫一堆，看得一頭霧水，根本不知道怎麼開！還有人在LINE群組發文，說直直開出圓環竟然被開罰，直問這樣也能罰？掀起熱議。還有民眾指出，大車轉彎卡卡的，自行車也在路中穿梭，擔心發生碰撞意外。

    對此，縣府聽進民意進行微調，將車道加寬至8公尺（含緩衝區），並增設人行、自行車共構道，及設置遵循方向指示牌面、平交道前黃網線等。

    工務處指出，這個圓環緊鄰大村火車站和平交道，過去車輛全靠號誌控管，現在透過標線導引繞行圓環，是希望減少爭道、提高安全性。至於大家最關心的方向燈要不要打？工務處也提醒，進圓環可打可不打，但要離開圓環時一定要打右轉燈，不打方向燈就可能挨罰。

    工務處強調，此一三叉路口（平交道、過溝三巷及鎮安一巷）交會處，過去常讓支線車輛無法順利匯入幹道，如今透過圓環設計，盼能減少衝突、提升整體行車安全，後續也會持續觀察交通流量、視情況再做調整。

    用路人在LINE群抱怨開車經過大村圓環，直行沒有打方燈竟被檢舉開罰。工務處則提醒，進圓環可打可不打方向燈，但要離開圓環時一定要打右轉燈，不打燈就可能挨罰。（圖擷取彰化踢爆網）

    用路人在LINE群抱怨開車經過大村圓環，直行沒有打方燈竟被檢舉開罰。工務處則提醒，進圓環可打可不打方向燈，但要離開圓環時一定要打右轉燈，不打燈就可能挨罰。（圖擷取彰化踢爆網）

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