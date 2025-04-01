台74線大里一增設北出匝道工程 4月7-9日封閉部分路段施工

台74線大里一增設北出匝道工程，4月7至9日封閉部分路段施工。（公路局提供）

2025/04/01 15:26

〔記者黃旭磊／台中報導〕台74線大里一交流道增設北出匝道改善工程，將於4月7、8日夜間10時至隔天上午5時，由公路局舉辦台74線西行大里路段32K施工交維管制，公路局員林工務段表示，4月7日辦理台74線西行（草湖往太平方向）30K，草湖至大里主線施工牌面設置，屆時封閉內側車道施工，而8日同步封閉台74線西行大里二西入匝道（環河路一段之大里二匝道入口），請行車改道環中東路六段續行。

台74線西行草湖至大里一路段將實施道路施工管制，公路局指出，「台74線大里一交流道增設北出匝道改善工程」，4月7、8日夜間10時至9日上午5時舉辦施工管制，請駕駛於施工期間，大里往太平方向請沿環河路一段、環中東路七段、環中東路六段續行，並於大里一西入匝道接回台七四線繼續行駛。

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員林工務段長秦滄漪說，施工期間，駕駛從草湖往太平方向行駛，可於草湖交流道（34K）駛離台74線主線車道，沿中山路、大峰路、北湖街、國光路、環中東路六段續行，並於大里一西入匝道接回台74線繼續行駛。

駕駛從大里往太平方向行駛，可避開台74線西行大里二西入匝道（環河路一段之大里二匝道入口），沿環河路一段、環中東路七段、環中東路六段續行，並於大里一西入匝道接回台74線繼續行駛。

秦滄漪表示，後續為配合改善工程銜接台74線主線橋梁施工，將於4月9日起封閉台74線西行大里路段 32K+360~32K+795外側車道，並配合工程期程，預計封閉至115年3月（以實際竣工日為準），請用路人配合交通管制措施小心行駛，施工動態訊息，請查詢公路局網頁訊息公告（https://www.thb.gov.tw/）及智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw/）。

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