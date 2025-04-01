台東「就藝會」還未開幕 侯友宜成受邀參訪第一人

新北市府團隊今天參訪台東縣舊議會改裝的「就藝會」表演基地。（記者黃明堂攝）

2025/04/01 16:32

〔記者黃明堂／台東報導〕新北市長侯友宜於今（4/1）日率領市府團隊前來台東進行參訪交流，並由台東縣長饒慶鈴陪同參訪台東表演藝術創生基地、茶產業及地熱園區等。饒慶鈴表示，台東這幾年努力推動專屬於在地的「慢經濟」發展模式，充分運用山海地景特色，成功讓台東走出困境，期盼雙方就文化、地方特色產業、綠能發電及觀光發展等議題進行交流，共同探討新北與台東攜手發展的可能性，期盼藉此拓展未來深化合作的機會，達成加乘效果。

侯友宜與新北市府團隊首站參訪了台東表演藝術創生基地「就藝會」，饒慶鈴縣長及縣府團隊以阿美族傳統儀式，來歡迎侯市長加入大馬蘭部落家族，並致贈情人袋及花環，縣長表示，舊議會為著名建築師呂阿玉先生設計，103年登錄為歷史建築，縣府近年透過調查研究與修復計畫，於112年完成修繕，打造具有台東特色的藝文空間，展現對於文化資產保存與活化的重視。未來希望與新北市政府共同策劃文化活動、加強藝術家的交流與作品展覽，讓兩地的表演藝術團隊擁有更多發展機會，也歡迎新北藝術家到此駐村創作。

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隨後，參訪團一行前往鹿野新元昌紅茶產業文化館，實地了解茶葉的製作過程與創新研發的產品。饒慶鈴指出，台東擁有得天獨厚的自然資源，加上農民的努力，縣府近年以「台東紅烏龍」品牌積極對外行銷、開拓國內外市場，透過公私協力提升品牌價值，促進地方經濟發展。新北代表團也帶來文山包種茶、東方美人茶、石門鐵觀音等新北好茶，與台東紅烏龍茶進行產業交流，期待未來兩地能在茶產業上有更多合作機會，共同推廣行銷。

接著，轉往紅葉谷綠能溫泉園區參訪，了解台東如何運用地熱資源結合溫泉觀光，創造低碳旅遊的永續環境。園區從地熱的多元應用、水資源的循環，到運用在地食材製作餐點，以及在地人才的專業培訓，朝全方位的面向永續經營。

侯市長表示，人家說「台東土地很黏」果然是真的，一進到台東就感受到，雖然台東與新北的自然環境不同，但在綠能應用與永續發展理念上有許多共通點，台東有許多值得新北學習的地方，期待未來雙方能在農業、原住民族或南島文化推動等相關議題上深化交流，促進地方發展，新北也願意協助台東推廣銷售釋迦、紅烏龍等優質農特產品。

饒縣長提到，慢是台東獨有的步調，台東縣重要的發展方針是「慢經濟」，這次侯市長率領新北市團隊來訪，也希望藉由這次交流，讓步調快的都市公務夥伴，體驗兼顧行政效率及永續發展的施政理念。台東與新北各具特色，未來將持續深化雙方在文化、觀光、綠能及產業發展的合作，透過跨縣市的資源共享與協同創新，進一步推動產業繁榮與永續發展。

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