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    后里風鼓崎步道遠眺火炎山美景 二期高架觀景平台拚2年完工

    風鼓崎步道一期已經完工。（記者張軒哲攝）

    風鼓崎步道一期已經完工。（記者張軒哲攝）

    2025/04/01 15:40

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中后里風鼓崎景觀步道位於中科園區北邊林地，緊鄰大安溪，坐擁遠眺火炎山的壯闊景觀，是當地居民私房景點。台中縣時期，居民提出開闢步道構想，無奈因土地取得與經費問題一再卡關。風鼓崎景觀步道第一期工程，施作162公尺步道，去年底完工。台中市觀光旅遊局表示，二期工程將建置包含約400公尺的高架步道、觀景平台，力拚2年內完工。

    風鼓崎景觀步道近年在立委楊瓊瓔與市議員陳本添的奔走下，會同相關單位克服土地取得、周邊工程界面及安全問題，順利推動風鼓崎景觀步道第一期工程。施作162公尺步道，沿途設置三索欄杆、兩處休憩座椅與生態解說牌等，於去年完工。

    楊瓊瓔表示，風鼓崎景觀步道目前周邊有台灣自來水公司「后里第一淨水場新建工程」及水利署中區水資源分署「大甲溪大安溪聯通管工程」施工中，基於安全考量，目前第一期步道入口以圍籬封鎖，預計明年初才會對外開放。

    針對地方期盼的第二期工程，台中市觀光旅遊局表示，已完成初步規劃，總經費約3000萬元，將建置包含約400公尺的高架步道、觀景平台、休憩座椅、植栽滴灌系統及生態解說牌等多項設施，未來將進一步提升風鼓崎的生態景觀與遊憩功能，盼能在2年內完工，讓風鼓崎成為兼具自然生態與休閒觀光的打卡勝地。

    風鼓崎步道一期已經完工。（記者張軒哲攝）

    風鼓崎步道一期已經完工。（記者張軒哲攝）

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