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    首頁　>　生活

    特別的兒童節禮物 學校邀藝術家幫全校學童速寫留下童年記憶

    台西新興國小邀請人像漫畫家米豆到學校為孩子速寫人像，留下珍貴童年記憶。（記者黃淑莉攝）

    台西新興國小邀請人像漫畫家米豆到學校為孩子速寫人像，留下珍貴童年記憶。（記者黃淑莉攝）

    2025/04/01 15:20

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕慶祝兒童節，雲林台西新興國小今（1）日邀請2位藝術家人像漫畫家米豆與油畫家田弘一，到學校以速寫與創作展覽為全校65名學童留下珍貴童年記憶。

    「哇！真的好像哦！」、「好厲害！」新興國小學童看著藝術家替他們速寫的人像作品好開心，彼此討論老師把他的眼神、表情及特色都畫出來。

    新興國小校長孫碧津指出，兒童節是專屬學童的節日，學校與家長會討論要給孩子特別又難忘的禮物，又能啟發他們心靈的活動，促成今天這場充滿藝術與溫度的行動展演活動。

    活動由米豆老師現場進行三分鐘人物速寫，讓學童親眼見證如何用一支筆、一張紙快速勾勒出生動傳神的人像。米豆老師也與孩子分享，找到一件你喜歡的事，不管是藝術、音樂、體育或寫作，持續練習、投入，你就能成為這個領域的專業。

    家田弘一則以改裝的行動畫室車輛展出他的行動藝術行腳系列作品，他並與學童分享自己從花蓮出發，一步步走向藝術專業的歷程，鼓勵孩子在成長過程中保有初心、正向努力，在人生中找到屬於自己的方向。

    除速寫與展覽的藝術行動，學校準備午餐驚喜有麥當勞的薯條及雞塊，讓孩子度過難忘的兒童節。

    台西新興國小邀請人像漫畫家米豆到學校為孩子速寫人像，留下珍貴童年記憶。（記者黃淑莉攝）

    台西新興國小邀請人像漫畫家米豆到學校為孩子速寫人像，留下珍貴童年記憶。（記者黃淑莉攝）

    油畫家田弘一向新興國小學童分享他的油畫創作。（記者黃淑莉攝）

    油畫家田弘一向新興國小學童分享他的油畫創作。（記者黃淑莉攝）

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